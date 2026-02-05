Eastt: veröffentlichen neuen Song „Night Hunter’s Dream“

Fans des klassischen Heavy Metal aufgepasst: Der Musiker Eastt hat heute seine neueste Single Night Hunter’s Dream veröffentlicht. Der Track ist der fulminante Auftakt zu einem kommenden Projekt, das tief in der Ära des 80er- und 90er-Jahre-Metals verwurzelt ist.

Ein Sound zwischen Nostalgie und Aggression

Mit Night Hunter’s Dream setzt Eastt ein klares Statement. Die musikalischen Einflüsse von Legenden wie Iron Maiden, Judas Priest und Black Sabbath sind unverkennbar. Der Track besticht durch:

Markante Vocals: Charakteristischer, hoher Gesang.

Hohes Tempo: Energetische Drums und schnelle, düstere Gitarrensolos, die Eastts Handschrift definieren.

Ausblick auf die neue EP

Für Metal-Enthusiasten gibt es weiteren Grund zur Vorfreude: Die vollständige EP wird für Ende März erwartet. Laut ersten Informationen dürfen sich Hörer auf eine Mischung aus den schleppenden Sounds eines Tony Iommi und den aggressiven Klanglandschaften von Anthrax freuen.

