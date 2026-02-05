Dvne: veröffentlichen Live-Album „Live At Hellfest“

Die schottische Progressive-Metal-Band Dvne hat das Konzert ihres mitreißenden Auftritts beim Hellfest Open Air 2023 veröffentlicht. Live At Hellfest präsentiert eine exklusive Auswahl von Songs aus Dvnes gefeiertem Album Etemen Ænka und demonstriert die brachiale Härte, die atmosphärische Tiefe und die beeindruckende Live-Präsenz der Band. Aufgenommen vor einem riesigen Festivalpublikum, fängt die Veröffentlichung die rohe Energie und den immersiven Sound ein, die Dvne zu einer der fesselndsten Bands des modernen Progressive Metal gemacht haben.

Seht euch das Video zum Konzertmitschnitt von Live At Hellfest (Full Show) hier an:

Live At Hellfest erschein am 4. Februar, während sich Dvne auf ihre Support-Tour für Igorrr vorbereiteten. Dies markiert ein aufregendes neues Kapitel für die Band und bietet Fans einen authentischen Einblick in ihre Live-Performance.

Die Post-Metal-Prog-Sludge-Meister Dvne, 2013 in Edinburgh von dem gebürtigen Franzosen Victor Vicart und dem gebürtigen Schotten Dudley Tait gegründet, haben seit ihrem zweiten Album, dem kaleidoskopisch faszinierenden Etemen Ænka von 2021, einen fulminanten Aufstieg hingelegt. Die LP, ihr Debüt beim legendären Label Metal Blade Records, markierte einen kometenhaften Aufstieg für die rätselhafte Band und ermöglichte Dvne Headliner-Touren durch Großbritannien und Europa sowie Auftritte auf renommierten Festivals wie Hellfest, ArcTanGent, Desertfest, Damnation und Resurrection. Das beeindruckende dritte AlbumVoidkind von 2024 katapultierte die erweiterte Fünferbesetzung (mit Maxime Keller an den Keyboards) schließlich an die Spitze.

Die Band startet heute ihre Europatournee als Support ihrer Labelkollegen Igorrr. Die vollständigen Tourdaten findet ihr hier.

Dvne sind:

Victor Vicart – Gitarren, Gesang

Daniel Barter – Gitarren, Gesang

Dudley Tait – Schlagzeug

Alexandros Keros – Bass

Maxime Keller – Keyboards

