Sabaton: kündigen die neuen Tour Dates von „The Tour To End All Tours“ an

Nach der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums The War To End All Wars melden sich Sabaton heute mit der nächsten großen Ankündigung zurück: Im Frühjahr 2023 wird die Band im Rahmen der mit Spannung erwarteten The Tour To End All Tours durch ganz Europa touren.

Die Tour beginnt am 14. April in Leeds (UK) und wird Sabaton in 21 Städte in 14 Ländern bringen. Sabaton werden ihre bislang spektakulärste Show in Europas größte Arenen zeigen. Fans können sich schon jetzt sicher sein, dass die Band mit den bahnbrechenden Live-Shows auf The Tour To End All Tours selbst Geschichte schreiben werden. Die Support-Acts werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben

Die gesamte Tournee ist hier aufgeführt:

The Tour To End All Tours 2023

präsentiert von Cobra Agency

14.04. UK Leeds – First Direct Arena

15.04 UK London – OVO Arena Wembley

16.04. UK Cardiff – Motorpoint Arena

18.04. UK Glasgow – OVO Hydro

21.04. FR Paris – Zenith

24.04. DE Hamburg – Barclays Arena

25.04. LU Esch / Alzette – Rockhal

28.04. SE Stockholm – Avicii Arena

29.04. NO Oslo – Spektrum

30.04. DK Copenhagen – Royal Arena

02.05. DE Hannover – ZAG Arena

03.05. NL Amsterdam – Ziggo Dome

05.05. DE Berlin – Mercedes Benz Arena

06.05. DE Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

07.05. AT Vienna – Stadthalle

12.05. DE Cologne – Lanxess Arena

13.05. BE Antwerp – Sportpaleis

15.05. DE Munich – Olympiahalle

18.05. EE Tallinn – Saku Arena

19.05. FI Helsinki – Ice Hall

20.05. FI Kuopio – Kuopio Hall

Tickets sind hier verfügbar: https://www.sabaton.net/tour/

Die Band hat am 4. März ihr neuestes Album, The War To End All Wars, veröffentlicht. Das zweite Konzeptalbum von Sabaton über den Ersten Weltkrieg enthüllt Geschichten, Wunder und Gräueltaten einer der dunkelsten Episoden der modernen Geschichte – und verbindet diese wahren Geschichten mit lautem, brutalem, knochenbrechendem Heavy Metal.

Sabaton ist eine fünfköpfige Heavy Metal Band aus Falun in Schweden. Seit der Gründung der Band im Jahr 1999, haben Sabaton bereits mit vier Alben Platinstatus erreicht und eindrucksvolle Konzerte in mehr als fünfzig Ländern gespielt.

Sabaton, welche beim weltweit größten Metallabel Nuclear Blast Records beheimatet sind, spielten auf zahlreichen großen europäischen Festivals sowie in Nordamerika und Osteuropa.

Und wie ihr euch vorstellen könnt… Ein Ende ist für den Weg dieser unaufhaltsamen Kriegsmaschine noch lange nicht in Sicht!

