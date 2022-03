Mantar: unterschreiben weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freuen sich darauf, ab sofort Mantar zu ihrem weltweiten Roster zählen zu dürfen!

Gegründet 2012 von Hanno und Erinc, haben sich Mantar in den letzten 10 Jahren zu einer der führenden Kräfte im Extreme Metal entwickelt. Von Fans und Presse gleichermaßen geliebt, eroberte die Band mit ihrem wirklich einzigartigen Sound die Welt im Sturm und schaffte es mit ihrem letzten Studioalbum The Modern Art Of Setting Ablaze (2018, Nuclear Blast) bis in die Top 10 der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Ausverkaufte Shows allenthalben waren die logische Konsequenz.

Nach ihrer in Eigenregie veröffentlichten EP Grungetown Hooligans II (2020), ist die Band derzeit dabei, ihr viertes Studioalbum fertigzustellen, welches noch diesen Sommer erscheint. Haltet die Augen offen für weitere News hierzu, die nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

O-Ton Mantar: „Als Band mit einem starken DIY-Background war es für uns sehr wichtig, mit einem echten Independent-Label zusammenzuarbeiten, das unsere künstlerische Freiheit und unsere Visionen als Band nicht nur respektiert, sondern auch fördert. Physische Produkte bedeuten uns immer noch alles, und Metal Blade ist immer noch einer der Top-Player in diesem Spiel. Mit einem engagierten Team von echten Musikfans und Enthusiasten in Europa und den USA sind wir glücklich, ein neues Zuhause für unsere Band und motivierte weltweite Partner für neue Mantar-Songs gefunden zu haben.“

Fans können die Band in diesem Jahr bei den folgenden Terminen erleben (weitere folgen in Kürze):



Präsentiert von Deaf Forever & Visions:

14.07.2022 GER Bremen, Tower (sold out)

16.07.2022 GER Dortmund, Tombstone Open Air

06.08.2022 GER Leipzig, Re-Generation Fest

09.09.2022 GER Hannover, Bei Chez Heinz

10.09.2022 GER Bremen, Hellseatic

15.09.2022 GER Dresden, Chemiefabrik

16.09.2022 GER Köln, Essigfabrik

22.09.2022 GER Münster, Sputnik

23.09.2022 GER Munich, Backstage Werk

24.09.2022 GER Hamburg, Fabrik

29.09.2022 GER Wiesbaden, Schlachthof

30.09.2022 GER Stuttgart, Im Wizemann

01.10.2022 GER Nürnberg, Z-Bau

07.10.2022 GER Rostock, Zwischenbau

08.10.2022 GER Berlin, C-Theater

21.12.2022 GER Essen, Turock

22.12.2022 GER Leipzig, Conne Island

Mantar Line-Up:

Hanno Klänhardt – Guitars & Vocals

Erinc Sakarya – Drums

