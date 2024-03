Abbath: kündigen „Return Of The Raven Realms Summer Tour 2024“ an

Diesen Sommer wird die norwegische Metal-Ikone Abbath und seine Band die Vergangenheit Revue passieren lassen und dem Vermächtnis Tribut zollen, indem sie ein sorgfältig ausgewähltes Set alter Fan-Lieblinge und ikonischer Metal-Hymnen spielen, die er in der Zeit von 1992 bis 2009 mitgeschrieben und aufgenommen hat.

Abbath Doom Occulta gilt weithin als einer der prominentesten Frontmänner des Black und Extreme Metal. Fast drei Jahrzehnte lang stand er bei Immortal an der Spitze, einer der einflussreichsten Metal-Bands, die je aus Norwegen kamen.

Von den frühen Anfängen mit Alben wie Diabolical Fullmoon Mysticism und Battles In The North bis hin zu den Chartstürmern At the Heart Of Winter und Sons of Northern Darkness hat Abbath durch seine Arbeit mit der Gruppe das weltweite Phänomen des norwegischen Extreme Metal maßgeblich geprägt.

Die Return To The Raven Realms Tour wird umrahmt von der spektakulärsten Bühnenshow, die Abbath in seiner fast 40-jährigen Karriere je veranstaltet hat. Tickets für Festivals und einzelne Shows sind ab sofort erhältlich!

Abbath erklärt: “I can’t wait to get back on stage this summer to perform some old favorites that I haven’t played for a long, long time. Mark my words – It’s going to be loud and epic!”

Return To The Raven Realms Summer Tour 2024

20.06 Utrecht, NL – Tivoli Ronda

22.06 Dessel, BE – Graspop

23.06 London, UK – Electric Ballroom

24.06 Glasgow, UK – SWG3 Galvanisers

25.06 Dublin, IRL – Academy

28.06 Oslo, NO – Tons of Rock

07.07 Barcelona, SP – Barcelona Rockfest

31.07 Pratteln, CH – Z7

01.08 Vienna, AT – Arena Wien

02.08 Rasnov, RO – Rockstadt Extreme Fest

03.08 Belgrade, RS – Dorcol Platz

05.08 Lignano, IT – Arena Alpe

06.08 Budapest, HU – Barba Negra

07.08 Jaromer, CZ – Brutal Assault

08.08 Schlotheim, DE – Party San Open Air

10.08 Helsinki, FI – Hellsinki

Tickets & Informationen: https://abbathlegacy.com/

Abbath – Besetzung:

Abbath – Gitarre & Gesang

Ole Andre Farstad – Gitarre

Andreas Salbu – Bass

Ukri Suvilehto – Schlagzeug

