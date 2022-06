Gianna Nannini am 13.06.2022 in der Wunderino Arena in Kiel

Am Vorabend ihres 68. Geburtstages gibt die legendäre italienische Rockröhre Gianna Nannini ein begeisterndes Konzert in der Kieler Wunderino Arena. Die Arena ist allerdings abgeteilt und nur rund eintausend Fans huldigen der Ausnahmekünstlerin.

Der überwiegende Teil des Publikums ist über der 50er-Marke, es sind aber auch zahlreiche Fans der jüngeren Generation erschienen. Die spärlich bestückte Bühne macht klar, dass hier Person und Musik im Vordergrund stehen. Auch einen Support wird es nicht geben.

Mit einer kleinen Verspätung verdunkelt sich die Halle, und die große Dame des Italo-Rock betritt zügig die Bühne. Sie reckt kurz die Faust und die fünfköpfige Begleitband legt mit L’Aria Sta Finendo vom aktuellen letzten Album La Differenza los. Die junge Garde der Fans stürmt mit den ersten Tönen an den Bühnenrand, denn eigentlich ist es ein bestuhltes Konzert. Vermutlich aus diesem Grund wurde es den Fotografen nur von der Seitenlinie erlaubt, ihrer Tätigkeit nachzugehen, denn Gianna bestärkt das Publikum darin, seine Plätze zu verlassen und nach vorne zu kommen. Dem älteren Publikum sieht man irgendwie an, dass es mit den neueren Songs teilweise nicht allzu viel anfangen kann. Nach dem Titelsong des aktuellen Albums löst sich aber der Knoten. Lieder wie America, Latin Lover, Fotoromanza, Bello E Impossibile oder I Maschi machten die Frau populär. Alle diese Hits finden dann auch breite Zustimmung in der gesamten Halle. Besonders bei I Maschi werden die Handys gezückt und der größte Erfolg der Italienerin zum Teil tanzend abgefeiert. Notti Senza Cuore wird akustisch nur mit Klavier begleitet. Was die Band drauf hat, zeigt sie, sobald Gianna die Bühne kurz verlässt. Da wird der soeben balladeske Song in feinster Hardrock-Manier als krasses Gegenbeispiel gespielt, dass die Arena erzittert. Besonders Gitarrist Davide Tagliapietra sticht hier hervor. Dass die Grande Dame aber auch noch Power hat, wird bei Io deutlich. Die Jacke ihres roten Hosenanzugs fliegt im hohen Bogen nach hinten, um sie dann zu Fotoromanza und America standesgemäß in eine nicht minder rote Lederjacke zu tauschen. Das Konzert endet mit Latin Lover und Bello E Impossibile, zwei ihrer Superhits. Hier kommt der weibliche Background vom Band, was zwar auffällt, aber nicht weiter stört. Nach 78 Minuten ist der offizielle Teil vorbei. Ganze vier Minuten lässt sich Gianna Nannini bitten, bevor sie zu Zugaben wieder auf die Bühne kommt. Bei der Bandvorstellung stellt sie sich kurzerhand selbst vor, ehrt aber auch den Backliner, der heute Geburtstag hat, indem sie ihn auf die Bühne bittet. Der Zugabenblock variiert bei ihr ständig. Für die männlichen Fans oder auch nur Begleiter kommt dann der Höhepunkt zum Schluss. Der 1996er-Hit Un’estate Italiana wurde den deutschen Fußball-WM-Helden kurzerhand zum Siegertitel.

Fazit: Nahe 100 Minuten bringt sie Power auf die Bühne. Nahezu fehlerfrei der Auftritt von ihr und der sehr guten Begleitband. Ständig mit dem Publikum in Kontakt, auch wenn italienisch bei uns im Norden nicht weit verbreitet ist. Störend eigentlich nur Randerscheinungen. Einen Merch-Stand gab es nicht und die Verzehrstände im weiten Umlauf der Arena machten mit Beginn des Konzertes zu. Dies führte bei vielen dann doch zu trockenen Hälsen…