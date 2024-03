Glenn Hughes: zelebriert das 50 Jahre alte Deep-Purple-Album „Burn“ am 19.04.2024 in der Hamburger Fabrik (Vorbericht)

Eventname: 50 Years Burn Album Tour 2024

Band: Glenn Hughes; Support: King Herd

Ort: Fabrik, Hamburg, Deutschland

Datum: 19.04.2024

Genre: Rock, Classic Rock, Hardrock

Glenn Hughes ist ehemaliger Bassist und Sänger von Deep Purple. Mit seiner Band ist er derzeit auf Welttournee. Im Rahmen der Europavisite macht er auch in Hamburg halt. Zur Feier des 50. Jubiläums des Deep Purple Albums Burn spielt er neben den Songs des Albums auch Deep Purple Mark III – und Mark IV-Songs.

Zu Glenns Band gehören Soren Andersen (Gitarre), Ash Sheehan (Schlagzeug) und Bob Fridzema (Keyboards).

Das Album Burn wurde im Sommer 1973 von Deep Purple im Clearwell Castle im Forrest of Dean, Gloucestershire, geschrieben. Im Oktober nahm die Band das Album dann im Schweizer Montreux auf.

Glenn Hughes erinnert sich: „Wir wurden alle eins in diesem jahrhundertealten Schloss auf dem Land in Großbritannien. Es fühlte sich an, als wären Deep Purple eine neue Band, mit David (Coverdale) und mir als neuen Mitgliedern, wir konnten es kaum erwarten, mit der Arbeit an einem neuen Song zu beginnen. Die Atmosphäre war elektrisierend, in solch einer atemberaubenden Umgebung. Alle Songs auf Burn wurden in der Krypta/dem Kerker unter der großen Halle geschrieben. Wir haben jeden Tag an einem neuen Song gearbeitet und waren im Flow. Musikalisch spielten wir und arbeiteten Ideen aus, und David und ich entwickelten Gesangsmelodien, zu denen später Texte hinzugefügt wurden. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Der Titelsong war der letzte Song, der geschrieben wurde. Wir kamen aus der Kneipe zurück und gingen in die Krypta, und da geschah Magie.“

Als Support wird King Herd den Konzertabend eröffnen. Das Hamburger Konzert wird präsentiert von: Stahl Entertainment, Rocks, Musix, Eclipsed, Rock Antenne, Reservix und Luck Bob Music Agency

Einlass ist um 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr.