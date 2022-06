Secret Rule: achtes Studioalbum exklusiv auf CD

Am 17.06. ist es so weit: Die italienische Symphonic Metal Band Secret Rule veröffentlicht ihr 8. Studioalbum The Resilient – und das ganz klassisch ausschließlich als CD! Zwar wurden bisher erfolgreich zwei Singles digital ausgekoppelt, eine dritte (The Illusion) folgt ebenfalls am 17. Juni, doch wer das Album in seiner Gänze genießen möchte, muss zur CD greifen!

Das 8. Album innerhalb der letzten 8 Jahre – die Italiener von Secret Rule um Frontfrau Angela Di Vincenzo sind wahrlich ein richtiger Kreativbrunnen und zusätzlich noch viel auf den Bühnen der Welt unterwegs. Die treue, stets wachsende Fangemeinde honoriert die harte Arbeit der Symphonic Metal Band und darf sich auf The Resilient, so der Titel, auf neun brandneue Titel freuen.