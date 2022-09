Silver Bullet: kündigen neues Album und Europa-Tour an

Mit ihrem aktuellen Album Mooncult haben die finnischen Heavy Metal-Newcomer Silver Bullet etwas erreicht, wovon viele Bands nur träumen können. Mit Forever Lost haben sie einen echten Hit geschaffen, der sich nicht nur in die Herzen der Fans eingebrannt hat, sondern auch ihr meistgestreamter Song und damit ein echter Silver Bullet-Klassiker ist.

Nun kündigt die Band für Januar 2023 ein neues Studioalbum an. Shadowfall wird am 20. Januar 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht.

Pünktlich zum Pre-Order-Start im November wird die Band eine Finnland-Tournee als Support der legendären Stratovarius spielen. Und pünktlich zur Veröffentlichung des neuen Albums startet am 20.01.2023 die große Europatour mit Twilight Force.

Die Band kommentiert:

„Nach all den harten Zeiten, die wir hinter uns haben und die immer noch andauern, ist es ein unglaubliches Gefühl, ankündigen zu können, dass wir Stratovarius, die Könige des Power Metal, auf ihrer Tour in Finnland unterstützen werden. Es ist eine große Ehre, mit einer Band zu spielen, die uns alle definitiv beeinflusst hat. Es ist der perfekte Weg, um unser kommendes Album Shadowfall zu promoten und dann unsere Reise mit Twilight Force und Seven Spires mit einer ausgewachsenen Europatournee im nächsten Jahr fortzusetzen. Wir sind sehr glücklich darüber, wie das neue Album klingt und können es kaum erwarten, es für alle Bulletheads zu veröffentlichen! Wir sehen uns auf Tour und stay metal!“

Overtour To Armageddon:

*with Stratovarius

11.11. Tavastia, Helsinki

12.11. House Of Rock, Kouvola

17.11. Teatro, Logomo, Turku

18.11. Pakkahuone, Tampere

19.11. Rytmikorjaamo, Seinäjoki

24.11. Sawohouse, Kuopio

25.11. Lutakko, Jyväskylä

26.11. Kerubi, Joensuu

05.12. Möysä, Lahti

*with Pressure Points

13.01. Varjobaari, Tampere

14.01. Lepakkomies, Helsinki

*with Twilight Force and Seven Spires

20.01. Templet, Copenhagen

21.01. Bastard Club, Osnabrück

22.01. Eindhoven, Effenaar Kz

24.01. Rebellion, Manchester

25.01. Audio, Glasgow

26.01. Underworld, London

27.01. Backstage, Paris

28.01. Ms Connexion, Mannheim

30.01. Rockpalast, Bochum

31.01. Mtc, Köln

01.02. Rock’n’eat, Lyon

03.02. Z7, Pratteln

04.02. Legend Club, Milano

05.02. Backstage(Halle), München

06.02. Orto Bar, Ljubljana

08.02. Barba Negra, Budapest

09.02. Storm, Prague

10.02. Musikzentrum, Hannover

11.02. Frannz, Berlin

12.02. Knust, Hamburg

Silver Bullet online:

http://silverbulletofficial.com

https://www.facebook.com/SilverBulletOfficial/