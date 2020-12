Time For Metal: präsentiert Forever Lost Karaoke-Wettbewerb der finnischen Band Silver Bullet

Time For Metal präsentiert den Forever Lost Karaoke-Wettbewerb der finnischen Band Silver Bullet. Erst vor wenigen Tagen verkündete unser Partner Reaper Entertainment Europe, die Melodic-Metal-Newcomer unter Vertrag genommen zu haben.

Die Geschichte von Silver Bullet begann im Jahr 2008. Als große Fans des Horrorfilm-Genres begannen die Mitglieder, ihre Lyrics in Anlehnung an dieses glorreiche Genre zu schreiben. Das positive Feedback zu den ersten Demos bestätigte der Band, dass sie auf dem richtigen Weg war. Der letzte Anstoß war jedoch, als Hannes Horma (ex-Turisas) der Band beitrat. Mit Hannes begannen sie, ihren eigenen Stil in eher rifforientiertem und dennoch orchestralem Metal zu definieren. Es war von Anfang an klar, dass Liveshows mit Bühnenschauspielern durchgeführt werden sollten, um die dramatischen Elemente der Musik zu verdeutlichen. Mit dem Eintritt von Nils Nordling (ex-Dreamtale) an den Vocals erreichte die Band ein neues Level und ist nun stärker als je zuvor.

Hier sind für euch die Informationen direkt von Silver Bullet zum Forever Lost Karaoke: