Name: Musicman’s Gin

Herkunftsland: Deutschland

Art des Getränks: Gin

Firma: J5-More Than Just A Drink GbR

Jahrgang: entfällt

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 44,0 %

Preis: 29,99 Euro

Online-Shop: https://www.rumverliebt.de/musicmans-gin

Mit dem Musicman’s Gin stellt die J5 – More Than Just A Drink GbR einen neuen Gin aus Deutschland vor, der die bisherige Produktlinie erweitert. Abgefüllt wird er in 700-ml-Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 44 % Vol. Neben dem Inhalt fällt die Gestaltung auf: Ein hochwertiger Holzverschluss und ein grafisches Design im Stil von Blues und Blues-Rock verleihen dem Gin ein wiedererkennbares Erscheinungsbild. Der Musicman’s Gin tritt die Nachfolge des One Stage Gin an und reiht sich in die bestehende Bluesman’s Serie ein. Im Geschmacksprofil zeigt er sich deutlich kantiger und kräftiger. Seine Aromen sind von markanter Würze geprägt, wodurch er sich bewusst von milderen Vertretern seiner Kategorie abhebt.

Über den reinen Genuss hinaus ist der Gin mit einer Idee verbunden: Unter dem Leitspruch „Together in Music“ soll er die verbindende Kraft der Musik widerspiegeln. Musik gilt den Machern als Symbol für Gemeinschaft und Zusammenhalt – ein Gedanke, den der Gin transportieren möchte. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich klassisch wie vielseitig: Er kann pur verkostet, mit Tonic Water kombiniert oder als Basis für verschiedene Cocktails verwendet werden. Hergestellt wird der Gin in Zusammenarbeit mit Saltwater’s aus Potsdam. Diese Kooperation besteht bereits seit fünf Jahren und bildet die Grundlage für die Entwicklung des neuen Produkts. Mit dem Musicman’s Gin wollen die Partner einen charakterstarken Gin anbieten, der sowohl geschmacklich als auch konzeptionell einen klaren Standpunkt einnimmt.