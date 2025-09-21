Inoria: veröffentlichen ihren neuen Song „Reunite“

Die dänische Band Inoria, gegründet 2022 in Kopenhagen, veröffentlicht ihren neuen Song Reunite. Das vierköpfige Projekt verbindet progressive Komplexität mit alternativen Einflüssen und der Energie von Rock. Heraus kommt ein Sound, der sowohl durchdachte Arrangements als auch eingängige Melodien bietet.

Inoria schöpft aus den vielfältigen Hintergründen seiner Mitglieder und erschafft so eine dynamische Mischung aus Progressive Rock, Alternative, Heavy Rock, Metal, Balladen und Indie-Elementen. Die Musik ist mal düster, mal hymnisch, doch stets authentisch und emotional aufgeladen.

Mit Reunite möchten Inoria nicht nur neue Hörer erreichen, sondern auch auf Playlists, in Blogs und durch Rezensionen sichtbar werden. Ziel ist es, das Publikum organisch zu vergrößern und langfristige Verbindungen zu Musikprofis aufzubauen, die die Vision der Band teilen.