Sagenbringer: haben ihre neue Single „Valkyrensturm“ veröffentlicht

Der gewaltige Auftakt zum kommenden Album "Zwischen Den Welten", das am 30. Januar 2026 erscheint

In Valkyrensturm reiten die geflügelten Kriegerinnen Odins in die letzte Schlacht untermalt von kraftvollen Riffs und einer Prise nordischer Mythologie.

Mit dieser Single schlagen Sagenbringer ein neues Kapitel auf: Erstmals erscheint ihre Musik über NoCut Entertainment, im März 2026 startet ihre erste eigene Headliner-Tour, und im Oktober 2026 folgen sie Tanzwut als Special Guest durch die Hallen des Landes.

Die Single wird begleitet von einem epischen Musikvideo:

Seid ihr bereit für den Sturm?

Zwischen Den Welten Tour 2026
presented by metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut
06th March 2026 Köln – Helios37
07th March 2026 Frankfurt – Nachtleben
13th March 2026 Stuttgart – Im Wizemann (Studio)
14th March 2026 München – Backstage (Club)
20th March 2026 Berlin – Badehaus
21st March 2026 Hamburg – Logo
27th March 2026 Oberhausen – Kulttempel
28th March 2026 Hannover – SubKultur
04th April 2026 Leipzig – Hellraiser

Line-Up:
Haldruhir – Vocals
Skjomi – Guitar
Azaril – Bass
Trygve – Drums