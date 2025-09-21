Sagenbringer: haben ihre neue Single „Valkyrensturm“ veröffentlicht

In Valkyrensturm reiten die geflügelten Kriegerinnen Odins in die letzte Schlacht untermalt von kraftvollen Riffs und einer Prise nordischer Mythologie.

Mit dieser Single schlagen Sagenbringer ein neues Kapitel auf: Erstmals erscheint ihre Musik über NoCut Entertainment, im März 2026 startet ihre erste eigene Headliner-Tour, und im Oktober 2026 folgen sie Tanzwut als Special Guest durch die Hallen des Landes.

Die Single wird begleitet von einem epischen Musikvideo:

Seid ihr bereit für den Sturm?

Zwischen Den Welten Tour 2026

presented by metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut

06th March 2026 Köln – Helios37

07th March 2026 Frankfurt – Nachtleben

13th March 2026 Stuttgart – Im Wizemann (Studio)

14th March 2026 München – Backstage (Club)

20th March 2026 Berlin – Badehaus

21st March 2026 Hamburg – Logo

27th March 2026 Oberhausen – Kulttempel

28th March 2026 Hannover – SubKultur

04th April 2026 Leipzig – Hellraiser

Line-Up:

Haldruhir – Vocals

Skjomi – Guitar

Azaril – Bass

Trygve – Drums