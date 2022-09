Name: Felice Arlecchino Gin-Likör Limette-Basilikum

Herkunftsland: Potsdam, Deutschland

Art des Getränks: Gin-Likör

Firma: Saltwater’s GmbH

Jahrgang: entfällt

Link: https://saltwaters.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 25,0 %

Preis: 23,97 Euro

Online-Shop: https://www.conalco.de

Statt eines reinen Gins stehen in den nächsten Tagen gleich zwei Gin-Liköre aus dem Hause Saltwater’s GmbH auf unserem Tisch, die für More Than Just A Drink abgefüllt wurden. Das Felice Arlecchino Duo setzt auf Himbeere-Rosmarin und Limette-Basilikum, mit Letzterem starten wir jetzt durch. Die Handwerkskunst aus dem 16. Jahrhundert gilt als Quelle dieser Spirituose. Unter Felice Arlecchino bzw. Commedia dell’arte versteht man die spezielle Form des Volkstheaters, die von Profis auf Straßen und Märkten meist in Südeuropa gespielt wurde. Der Weg dürfte daher schnell klar werden. Neben der Gin-Note steht die Mittelmeeraura im Fokus. Genuss, Lebensfreude und die südländische Sonne soll im Produkt eingefangen werden und euren Geist in der dunklen Jahreszeit beleben.

Warm und vollmundig dringt der Felice Arlecchino Gin-Likör Limette-Basilikum ins Zentrum, wärmt Körper und Seele, um mild den Abgang zu finden. Wärmend, jedoch nicht belastend kann man Gin-Likör ganz bestimmt auf Eis im Sommer auch am Pool genießen. Wahlweise dürfte ein kleiner Schuss Ginger-Ale den Likör schnell zum Cocktail verwandeln. In den immer kürzeren Tagen ebenfalls eine Überlegung wert. Die Lagerfeuerromantik bleibt durch die Frische allerdings aus. An verschneiten Tagen neben einem heißen Tee in meiner Heimat (natürlich Ostfriesentee) ein schmackhafter Kicker, der durch die Limette eine wunderbare Geschmacksnote erzeugt. Das Basilikum darf nicht vergessen werden, der im Hintergrund den Likör abrundet. Nicht immer müssen die offensichtlichen Elemente den Unterschied machen. Der klassische Gin geht eine saubere Verbindung mit den beiden Mitspielern ein, um im Teamplay zu überzeugen. Durch die Bank weg stark macht man mit dem Felice Arlecchino Gin-Likör Limette-Basilikum nichts falsch. Optisch edel verpackt, mit dem elegant aufgesetzten Schriftzug versehen, macht man keine Schwachstelle aus. Der hochwertige Verschluss rundet das Gesamtbild ab. Ein Produkt, welches man ohne Probleme unter den Weihnachtsbaum stellen kann. Das Geschenk springt nicht nur ins Auge, sondern suggeriert dem Beschenkten einen hohen Stellenwert.