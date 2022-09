Hebosagil – Yössä

Und weiter geht es mit der Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch, das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier zu besprechen. Da muss ich noch einiges aufarbeiten.

Das hier vorliegende Album Yössä der finnischen Band Hebosagil ist am 25.02.2022 über das finnische Kultlabel Svart Records erschienen. Alleine das lässt mich schon aufhorchen, denn der Katalog des finnischen Labels hat einige Perlen zu bieten. So stellt sich auch das Album Yössä von Hebosagil als eine kleine Perle heraus. Da ich weder vom Album noch der Band vorher etwas gehört habe, muss ich mich zunächst einmal über die Band etwas informieren. Hebosagil kommen aus Oulu (auch noch nie was von gehört) und sind seit 2003, also schon seit fast zwanzig Jahren, aktiv. Der Name der Band kommt von Sagil, einer Hexe aus Malaysia. Yössä ist neben einigen Demos, Splits und EPs das insgesamt fünfte Album der Band.

In ihrer fast zwanzigjährigen Geschichte mutierte die Band von einem Speed/Thrash Act zu einer Art Noise Rock Band, die zudem Sludge und nordischen / skandinavischen Punk verarbeitet.

So schlängeln sich Hebosagil auf Yössä durch die Genres, ohne sich selbst aus den Augen zu verlieren. Die Songs, in der Heimatsprache gesungen, wirken zum Teil roh, knirschend und auch chaotisch. Hier und da gibt es sogar verträumte (melancholische) Einsprengsel, die sich dann jedoch wieder in donnernde, laute und kakofonische Songstrukturen ergeben.

Yössä ist ein Album, das dem Hörer schon ganz schön etwas zumutet. Mir persönlich gefällt so etwas allerdings!

