Lansdowne: veröffentlichen offiziellen Videoclip zu neuer Single „Medicine“

In ihren mehr als 15 Jahren Bandgeschichte haben sie zwei Billboard-Radiosingles veröffentlicht, über 100 Millionen Streams und Views auf verschiedenen Plattformen eingespielt und ihre Songs an Marken wie iRobot, die NFL, MTV und Morel lizenziert. Bestehend aus Jon Ricci (Gesang), Shaun Lichtenstein (Lead-Gitarre / Gesang), Glenn Mungo (Schlagzeug), Josh Waterman (Gitarre / Gesang) und Mike LaRoche (Bass), sind Lansdowne seit ihrer Gründung in 2006 aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Nach Vertrags-Unterzeichnung beim Hamburger Plattenlabel AFM Records und der Veröffentlichung eines Lyric Videos zu Burn Brighther (mit mehr als 11 Mio Streams auf Spotify), lieferten uns Lansdowne erst kürzlich einen weiteren Vorgeschmack mit ihrer neuen Single Medicine, zu dem die Band jetzt die Premiere eines offiziellen Musikvideos feiert!

„Das Musikvideo zu Medicine ist das Intro in ein dystopisches Fantasie-Universum, das wir erschaffen haben. Die Welt ist in Schwierigkeiten, verzehrt von Negativität und der Abschaffung der Kultur, eine Art Plage, die wir überwinden müssen. In unserem neuen Video seht ihr einen Aufstand gegen all den Hass und Bullshit, der unser tägliches Leben durchdringt„, kommentiert die Band.

„Ben Proulx hat unsere Vision von einer Welt, die all die Negativität satthat, und eine Kultur, die bereit ist, sich zu erheben und zusammenzukommen, um sich gegen all den Bullshit zu wehren, unglaublich gut eingefangen. Sich von der Plage der Cancel Culture zu befreien und unsere Stimme zu nutzen, für Zusammengehörigkeit und Positivität, darum geht es in diesem Video.“

Lansdowne haben sich seit ihrer Gründung auf dem the good old way einen Namen gemacht – auf der Straße. So spielten sie weltweit unzählige Shows, darunter 2007 eine Tour für die Truppen in Kirgisistan, Afghanistan und Kuwait, und teilten sich die Bühnen mit Rock-Größen wie Theory Of A Deadman, Puddle Of Mudd, Creed, Black Stone Cherry, Pop Evil und vielen weiteren.

Zwischen 2015 bis 2017 legte die Band eine kurze Pause ein, um sich auf Familie und andere geschäftliche Unternehmungen zu konzentrieren, tauchte aber 2017 mit der knallharten Single Bend The Knee und dem darauffolgenden Fan-Favoriten Savage wieder auf und machte sich damit in der heutigen Hardrock-Szene wieder einen Namen. 2021 veröffentlichten die Bostoner Filthy, ein Garant für weitere neue Musik und Neu-Ankündigungen. Bleibt also hoffen, die neuen Songs der Band sind nur ein weiterer Vorbote auf einen kommenden Longplayer, der uns bald bevorsteht!

Weitere Infos & News zu Lansdowne auf:

www.lansdownemusic.com

www.facebook.com/lansdownemusic