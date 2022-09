Dragonland: veröffentlichen neuen Song aus kommendem Album „The Power Of The Nightstar“

Am 14. Oktober kehren die Göteborger von Dragonland samt brandneuem Album The Power Of The Nightstar zurück. Es ist das erste Studioalbum der Band nach mehr als zehn Jahren.

Eine solch lange Zeitspanne ohne eine neue Platte, könnte eine Band durchaus in Vergessenheit geraten lassen, wenn sie nicht vorher bei ihren Fans einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Im Fall der Melodic Metaller Dragonland, die seit ihrem Debüt The Battle Of The Ivory Plains (2001) ihre große Anhängerschaft immer wieder begeistern konnte, hat sich dagegen die Vorfreude auf neue Songs auch nach ihrer letzten, 2011er Scheibe Under The Grey Banner von Jahr zu Jahr sogar noch gesteigert. Das Warten auf ihre Rückkehr aus der Schaffens-Pause hat sich jedenfalls gelohnt, denn mit The Power Of The Nightstar läuten Dragonland über AFM Records ihr lang ersehntes Album-Comeback ein!

Die bisher veröffentlichten Single-Auskopplungen hinterließen bereits mächtigen Eindruck, nun folgt mit dem neuen Track The Scattering Of Darkness ein weiterer Nachschlag! Die Band verrät uns über den Song:

„Unsere dritte Single The Scattering Of Darkness zeigt die progressivere Seite von The Power Of The Nightstar. Wir sind hier an einem Punkt in der Album Story gelangt, an dem unsere Protagonisten einen neuen Planeten erkunden, zu dem sie das Schicksal geführt hat. Auf der Suche nach einem sagenumwobenen Artefakt, dessen Existenz von murmelnden Weisen prophezeit wurde, graben sie sich nun tief in den Kern des Planeten hinein.

Die anfängliche Stimmung des Tracks ist daher ein wenig forschender Natur, wobei die Strophe mehrmals in der Tonart moduliert, bevor sie gerade rechtzeitig für den glorreichen Refrain ihren Weg zurück zur Grundtonart findet – eben Dragonland Songwriting vom Feinsten!“

Ihr neues Album The Power Of The Nightstar beweist eindrucksvoll, Dragonland zählen nach wie vor zu den vitalsten und spielfreudigsten Bands ihres Genres. Hier treffen epische Power Metal Riffs in gewohnter Dragonland-Manier auf eingängig packende Melodien. Das Album ist nicht nur das bisher längste und aufwändigste der Band, sondern dokumentiert auch eine bemerkenswerte künstlerische Weiterentwicklung. „Der Ansatz ist diesmal insgesamt etwas cineastischer als bei früheren Veröffentlichungen“, erklärt Keyboarder Elias Holmlid und ergänzt: „Im Vergleich zu Under The Grey Banner gibt es auf dem neuen Album mehr elektronische Elemente, während die symphonischen Anteile beibehalten und weiter verfeinert wurden. Fans von Dragonland werden unseren Songwriting-Stil definitiv wiedererkennen, wenn auch diesmal in noch epischerem Ausmaß, mit hymnischen Chören und perfekter Produktion.“

Das Album wurde von Studio Ikone Jacob Hansen in den Hansen Studios gemixt und gemastert, und erscheint am 14.10.2022 über AFM Records. Vorbestellungen sind Hier möglich!

The Power Of The Nightstar Tracklist:

01. The Awakening

02. A Light In The Dark

03. Flight From Destruction

04. Through Galaxies Endless

05. The Scattering Of Darkness

06. A Threat From Beyond The Shadows

07. Aphelion

08. Celestial Squadron

09. Resurrecting An Ancient Technology

10. The Power Of The Nightstar

11. Final Hour

12. Journey’s End

13. Oblivion

Weitere News & Infos zu Dragonland auf:

www.facebook.com/dragonlandband

www.instagram.com/dragonlandband