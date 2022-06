Dragonland: geben Album-Comeback mit brandneuem Song ‘The Power Of The Nightstar‘ bekannt

Zehn Jahre ohne ein neues Studioalbum könnten eine Band durchaus in Vergessenheit geraten lassen, wenn sie nicht vorher bei ihren Fans einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Im Fall der schwedischen Melodic-Metaller Dragonland, die seit ihrem Debüt The Battle Of The Ivory Plains (2001) ihre große Anhängerschaft immer wieder begeistern konnte, hat sich dagegen die Vorfreude auf neue Songs seit der 2011er Scheibe Under The Grey Banner von Jahr zu Jahr sogar noch gesteigert. Nun erschien ein brandneuer Song der Band, mit The Power Of The Nightstar läuten Dragonland ihr lang ersehntes Album-Comeback ein!

Die neue Single dokumentiert eindrucksvoll, Dragonland zählen nach wie vor zu den vitalsten und spielfreudigsten Bands ihres Genres. Epische Power Metal Riffs treffen in gewohnter Dragonland-Manier auf eingängig packende Melodien. The Power Of The Nightstar wurde von Jacob Hansen in den renommierten Hansen Studios aufgenommen, gemixt und gemastert, und zeigt das Band Line-Up anno 2022 weiterhin bestehend aus Keyboarder Elias Holmlid, Bassist Anders Hammer, Sänger Jonas Heidgert sowie den Gitarristen Olof Mörck und Jesse Lindskog. Hinzu kommt Schlagzeuger Johan Nunez (Firewind, Ex- Nightrage), der 2014 zur Band stieß.

„Wir freuen uns sehr, endlich einen ersten kleinen Teil unseres kommenden Albums zu enthüllen“, verrät die Band. „Dieser explosive Track ist das Kernstück der Album Handlung und stellt einen Wendepunkt für unsere Protagonisten dar, deren neu gefundene Hoffnung im erhebenden Refrain zum Ausdruck kommt.“

Seht das brandneue Dragonland Video zu The Power Of The Nightstar hier:

