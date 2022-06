Hatriot: veröffentlichen neue Single „Verminous And Vile“

Die US Thrasher Hatriot haben Verminous And Vile, die zweite Single vom kommenden Album The Vale Of Shadows, veröffentlicht!

Das dazugehörige Lyric Video steht hier bereit:

Selbstverständlich kann man sich den Song auch auf allen Streamingportalen anhören. Eine Auswahl an Links gibt es auf https://bfan.link/verminous-and-vile-single

Die vorherige Single Hymn For The Wicked kann man sich hier anhören » https://bfan.link/hymn-for-the-wicked-single

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: