Time For Metal Verlosung: 10 Film-Codes zur Dokumentation „The Sound Of Scars“, dem bewegenden Porträt der Metal-Kultband „Life Of Agony“

Time For Metal und Lighthouse Home Entertainment Vertriebs GmbH & Co. KG gratulieren gleich zehn Gewinner zu jeweils einem Film-Codes zur Dokumentation The Sound Of Scars, dem bewegenden Porträt der Metal-Kultband Life Of Agony. Alle Informationen zum Film findet ihr HIER!

Wichtige Hinweise zu den Einlösebedingungen:

Der Film muss innerhalb von 30 Tagen, nachdem der Code eingelöst wurde, angeschaut werden.

Wenn der Film einmal gestartet wurde, muss er innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden.

Alle Gewinner findet ihr hier:

Christian D. aus Köln

Gerrit W. aus Mainz-Kostheim

Ulrich B. aus Bischberg

Marco P. aus Hamburg

Wilfried D. aus Aachen

Franziska D. aus Bremen

Sarah T. aus Berlin

Katharina A. aus Münster

Stephanie D. aus Oberschleißheim

Florian W. aus Pritzwalk