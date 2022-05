Hatriot: enthüllen Trackliste ihres Albums

Die US Thrasher Hatriot werden am 22.07.2022 ihr neues Album The Vale Of Shadows bei Massacre Records veröffentlichen – weiter unten ist die Trackliste des Albums zu finden!

Es ist das vierte Studioalbum der Band und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/thevaleofshadows

Es wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein.

Auf Hatriots neuem Album The Vale Of Shadows dreht es sich thematisch unter anderem um persönliche Entwicklung, aufgestaute Aggressionen, die Pest, Serienmörder und eine verstörende, kranke Welt.

Hymn For The Wicked, die erste Single vom neuen Album, wird am 5. Mai erscheinen und das dazugehörige Lyric Video wird ebenfalls am 5. Mai um 18:00 auf dem YT Kanal von Massacre Records online gehen.

Hatriot – The Vale Of Shadows

CD Digipak

1. Horns & Halos

2. The Hate Inside

3. Forceful Balance

4. Verminous And Vile

5. Clemency Denied

6. The Twenty Fifth Hour

7. Only Red Remains

8. Mark Of The Tyrant

9. Vale Of Shadows

10. Murderous Tranquility

11. Hymn For The Wicked

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Horns & Halos

The Hate Inside

Forceful Balance

Verminous And Vile

Clemency Denied

The Twenty Fifth Hour

B-Side

Only Red Remains

Mark Of The Tyrant

Vale Of Shadows

Murderous Tranquility

Hymn For The Wicked

Hatriot live:

27-29.05.2022 US South Lake Tahoe, NV – Hard Rock Casino

11.06.2022 NL Leeuwarden – Oldehoofsterkerkhof (Into The Grave Festival)

https://www.facebook.com/hatriot

https://twitter.com/hatriotmetal