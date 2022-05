Helloween: veröffentlichen am 20.05.2022 neue Vinylsingle »Best Time«

Erster Halt: Manchester Academy (UK)! Nachdem sie kürzlich leider einige ihrer 2022er United Forces-Tourtermine mit Hammerfall verschieben mussten, haben sich die Kürbisse von Helloween diesen Mittwoch endlich auf jene mit Spannung erwartete Reise begeben. Eine aktuelle Übersicht über alle anstehenden Shows befindet sich unten.

Begleitet wird der erwähnte Tourstart zudem von einer Sonderveröffentlichung: eine Vinylsingle namens Best Time wird in diesem Rahmen am 20. Mai 2022 via Atomic Fire erscheinen. Diese wartet mit einem Remix ihres Titeltracks auf der A-Seite sowie einer exklusiven Version mit alternativem Gesangsmix auf der B-Seite auf. Sichert euch euer Exemplar hier: helloween.afr.link/BestTime.

Helloween live:

04.05.2022 UK Manchester – Manchester Academy

05.05.2022 UK London – Brixton Academy

23.06.2022 FR Clisson – Hellfest*

28.06.2022 HU Budapest – Papp László Sportaréna

29.06.2022 AT Wie- Gasometer

30.06.2022 CZ Prague – O2 Arena

02.07.2022 SK Zvolenská Slatina – Olympic Fields

16.07. ES Fuengirola – Metal Paradise*

27.08.2022 IT Mailand – Ippodromo Snai San Siro*

28.08.2022 CH Aarburg – Riverside Open Air*

30.08.2022 FR Paris – L’Olympia*

31.08.2022 FR Lyon – Le Transbordeur*

08.09.2022 DE Berlin – Verti Music Hall

09.09.2022 DE Regensburg – Donau-Arena

10.09.2022 DE Bamberg – Brose Arena

13.09.2022 NL Tilburg – 013

14.09.2022 LU Luxemburg – Rockhal

16.09.2022 DE Stuttgart – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

18.09.2022 PL Kattowitz – MCK

22.09.2022 CR San José – Centro de Eventos Pedregal

24.09.2022 MX Mexiko-Stadt – Arena CDMX

27.09.2022 EC Quito – Coliseo General Rumiñahui

29.09.2022 CO Bogotá – Movistar Arena

02.10.2022 AR Buenos Aires – Estadio Luna Park

04.10.2022 CL Santiago de Chile – Movistar Arena

06.10.2022 BR Ribeirão Preto – Arena Eurobike

08.10.2022 BR São Paulo – Espaço das Américas

09.10.2022 BR São Paulo – Espaço das Américas

13.10.2022 BG Sofia – Arena Armeec

09.12.2022 DE Frankfurt – Jahrhunderthalle

11.12.2022 DE Kempten – bigBOX

13.12.2022 CH Zürich – The Hall

— — —

03.02.2023 ES Barcelona – Sant Jordi Club

04.02.2023 ES Madrid – WiZink Center

28.04.2023 NO Oslo – Sentrum Scene

29.04.2023 SE Göteborg – Partille Arena

01.05.2023 FI Helsinki – Black Box

02.05.2023 EE Tallinn – Noblessneri Valukoda

05.05.2023 DE Bochum – RuhrCongress

06.05.2023 DE Hamburg – Sporthalle

*ohne Hammerfall

Helloween sind:

Michael Kiske – Gesang

Andi Deris – Gesang

Kai Hansen – Gitarre, Gesang

Michael Weikath – Gitarre

Sascha Gerstner – Gitarre

Markus Grosskopf – Bass

Daniel Löble – Schlagzeug

