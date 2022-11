Name: Ozzy Osbourne – The Ultimate Gin

Herkunftsland: Deutschland

Art des Getränks: Gin

Firma: WeiLa Manufaktur

Jahrgang: entfällt

Link: https://weila-manufaktur.de/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 38,0 %

Preis: 36,99 Euro

Online-Shop: https://www.amazon.de/dp/B0BDRMW1CG

Da hat der liebe Ozzy in diesem Jahr nicht nur schwer erfolgreich mit Patient Number 9 sein vermutlich letztes Studioalbum veröffentlicht, sondern auch zweimal auf dem Spirituosenmarkt zugeschlagen. Im Frühjahr gab es den London Dry Gin aus dem Hause Brands For Fans – dann hat im Herbst die WeiLa Manufaktur den The Ultimate Gin in ein dunkles Gewand gesteckt. So wie wir den Fürsten der Finsternis kennen – schlicht und trotzdem extravagant – thront der Lord über allem. Das Auge kommt unspektakulär auf seine Kosten. Klare Kante zeigt die pechschwarze Aufmachung, auf der die silberne Schrift die Blicke bindet. Die deutsche Produktion von WeiLa Manufaktur kann trotzdem punkten. Der The Ultimate Gin ist ein handcrafted Gin und basiert auf hochwertigem Alkohol von 38,0 % Volumenprozent Alkohol und Wacholder. Die Botanicals aus Apfel und Birne schaffen eine fruchtige wie milde Note. Abgerundet im Geschmack durch Thymian und Rosmarin ist der gute Tropfen eine absolute Alternative zu einer zappelnden Fledermaus, die Ozzy gerne mal anknabbert.

Der milde Geruch trügt somit nicht über die Spirituose hinweg. Durch die fruchtige Note auf der Zunge und im Abgang und dem milden Gewand kann man den Gin ohne Probleme pur anbieten. Hochwertig, mit einer für meinen Geschmack dennoch zu neutralen Linie, darf der Osbourne Trunk in keiner Heavy Metal Bar fehlen. Für mich persönlich hätte die Wacholder-Basis etwas mehr Platz verdient. Dennoch kommen die Geschmacksnoten von Wacholder, Apfel und Birne gut heraus und umgarnen den Konsumenten. Auch als Longdrink brennt beim The Ultimate Gin nichts an. Als Gin Buck macht er sogar noch eine bessere Performance, die man als Ginger Ale Fan ruhig mal ausprobieren sollte. Mit 36,99 € auf 0,5 Liter im normalen hochwertigen Mittelsektor Segment verankert, bleiben keine Fragen offen. Nicht nur die Schweden können einen Ozzy Gin – auch die WeiLa Manufaktur aus Düsseldorf.