Ritva Nero – Immortal Tradition

Ritva Nero ist eine 2017 in Finnland gegründete Band, die laut Presseinfo Party Metal Folk präsentiert. Ich höre mich durch die ersten Stücke und bin etwas überfordert. Zum einen ist das hier ein reines Instrumental-Album und an manchen Stellen denke ich: Wäre schon schön, wenn jetzt mal einer losbrüllt. Zum anderen finde ich nicht so recht den Party-Aspekt. Ich lese mich durch die offiziellen Infos und stelle fest, dass diese Truppe sich auf die Fahne geschrieben hat, alte Tänze aus 1800 in die heutige Zeit zu teleportieren und sie festivaltauglich zu machen. Das erklärt mir nun auch, warum Songs mit Moshpit Mazurka und Megapolka betitelt wurden. Netter Versuch, ab und an wird es auch ganz schmissig, aber ganz ehrlich … die meiste Zeit nervt es einfach nur. Es ist mir viel zu viel fidelit und flöterö. Ja, ein paar Klänge in Richtung Metal und Folk sind zu finden, aber im Großen und Ganzen wirkt es auf mich sehr überladen. Ich fühle mich immer gerne in die Musik hinein und versuche, sie mir live vorzustellen. Hier kann ich mir nicht so wirklich vors innere Auge holen, dass ein Festivalpublikum dazu abgeht. Vielleicht mit den richtigen Pillen, aber meins ist das gar nicht. Sorry … trotzdem gibt es ein paar Pünktchen für die Mühe und vielleicht ist ja irgendwo auch hierfür das passende Publikum, ich bin es leider nicht. Trotzdem würde ich sie mir anschauen, wenn sie zufällig irgendwo live auftreten, einfach, um meinen Eindruck zu überprüfen.

