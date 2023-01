Name: Helloween – Seven Keys Pumpkin Spiced Gin

Herkunftsland: Schweden

Art des Getränks: Gin, Spiced Gin

Firma: Brands For Fans

Jahrgang: entfällt

Link: www.brandsforfans.com

Abfüllmenge: 700 ml

Volumenprozent Alkohol: 40,0 %

Preis: 32,90 Euro

Online-Shop: https://brandsforfans.com

Brands For Fans mischen mit der nächsten Spirituose den Heavy und Power Metal Sektor auf. Dafür arbeiten sie mit der deutschen Legende Helloween zusammen und veredeln Keeper Of The Seven Keys zum Seven Keys Pumpkin Spiced Gin. In 700 ml Flaschen abgefüllt, lebt die Produktion vom klassischen Gewand, der eure Münder öffnen und den guten Schluck eure Kehlen herunterrinnen lassen soll. Mit etwas über 30 Euro liegt der Spiced Gin in einer marktüblichen Region, wie fast alle Produkte, die wir aktuell in dieser Rubrik in den letzten Monaten besprochen haben. Die 40 Volumenprozent Alkohol bilden die nächste, fast schon standesgemäße Säule. Aus der Masse springt im ersten Blick tatsächlich nur das Helloween Design und das macht neugierig.

Ziemlich cool wurde das Konzept der Hamburger im Gin aufgegriffen. Der mit Kürbisgeschmack verfeinerte, würzige Gin mit reichhaltigem, aber weichem Geschmack bringt nicht nur das Fanherz zum schnelleren Schlagen, sondern greift eins zu eins die Attitüde und das Image der Deutschen auf. Der erste Tropfen wirkt sofort. Der schwere, würzige Geschmack macht keinerlei Kompromisse. Weg aus süßen Regionen, haut die Kombination aus Wacholder, Kräutern, Pfeffer, Zitrus und Elementen vom Kürbis die Geschmacksknospen an die Wand. Wuchtig, vielseitig und eigenwillig kann man den Seven Keys Pumpkin Spiced Gin nur mögen, wenn man von einem schweren Anker zum Meeresboden gezogen werden möchte. Der gut ausbalanciert und lang anhaltende Abgang gefällt mir da deutlich besser als die erste Explosion. Ein Spiced Produkt aus dem Hause Neeka kommt in die Nähe als Referenz an den heutigen Gin und hätte auch durch den ersten Geschmackserguss die Nase vorne. Der erste Eindruck bleibt dann doch hängen und zieht die darauffolgende Leistungskurve nur langsam nach oben.