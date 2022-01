Existent – Kartenhaus

Scheinbar zeigt sich die Deutschrock Familie schnell zufrieden. Viel braucht man nicht: Sozialkritische Texte, politische Rempeleien, wahlweise Sauf- und Partysongs und wenn das nicht reicht, drückt man auf die Tränendrüse – schließlich geht es allen besser als mir. Kartenhaus von Existent greift zum Glück nicht all die Pöbeleien auf, möchte aber nicht darauf verzichten, mit einem pessimistischen Blick in die Zukunft zu blicken. Durch die Punk-Attitüde bleibt ein politisches Kräftemessen gar nicht aus und das auf der gesamten Spielzeit von 17 Minuten. Die Eigenproduktion wurde zumindest sauber produziert, das Songwriting setzt nicht nur auf billige Genreriffs, sondern möchte auch mal härter durchstarten. Die Vocals werden breiter aufgestellt, elektronische Elemente bilden kein No-Go und irgendwie versuchen Existent schon auszubrechen, haben ihr Ziel und das liegt nicht unter der Gürtellinie, sondern mit offenen Augen auf die Gesellschaft gerichtet. Was bleibt, ist das limitierte musikalische Korsett. Warum nicht mal ein paar Soli raushauen? Das muss doch kein Privileg für den Rock und Metal bleiben, warum den Deutschrock nicht mal mit weiteren Säulen versehen? Bei den Musikern um Sänger Marcel Dummer hat man jedenfalls das Gefühl, dass sie sich nicht diesem Schicksal ergeben wollen. Leichte Core-Anteile, der Blick in andere Rockgefilde und Metalgenres wird angedeutet, nur nicht konsequent aufgegriffen. Zeit dafür bleibt noch genug, schließlich stehen Existent erst am Anfang und ihr Kartenhaus ist noch lange nicht eingebrochen, schließlich bauen sie gerade erst am Fundament. Panik reist den Himmel auf und könnte bereits der richtige Weg für die Deutschen sein, wenn am Konzept herumgearbeitet wird. Gesanglich kann Marcel ohne Frage mit der Konkurrenz mithalten. Zusammen mit Julian Jung an der Gitarre kann das Duo mehr, muss es nur mal zeigen und es schaffen, ein paar Grundgedanken über Bord zu werfen. Mit Das Haus Am Ende Dieser Straße hält als Rauswerfer noch eine Klischeeballade parat und entlässt den Hörer mit ein paar Fragezeichen auf der Stirn zurück in den Alltag. Kartenhaus und Panik dürften die Grundformel für den Erfolg bilden, wenn man mehr in den Metal geht oder ganz verrückt es schafft, einen Post Deutschrock zu entwickeln.

