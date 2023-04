Lee Small: veröffentlicht „The Last Man On Earth“ als Digitalsingle

Der Titelsong des neuen Soloalbums (Metalville / Rough Trade – VÖ 26.05.) des britischen Ausnahmesängers Lee Small (Phenomena, The Sweet, Lionheart, SHY) ist ein echtes AOR Brett, das sich im internationalen Vergleich mit den ganz großen der Szene locker mithalten kann. Mit seinen knackigen Hooks. einem Refrain mit Ohrwurmgarantie und einer fetten Produktion hat Last Man On Earth alles für einen zukünftigen Genreklassiker.

Das offizielle Lyricvideo zum Song kann hier angeschaut werden:

Wegen seiner melodischen Stimme wird Lee Small oft verglichen mit Künstlern wie Glenn Hughes, Bobby Kimball oder Steve Walsh und gehört zu den etabliertesten Künstlern der AOR Szene.

The Last Man On Earth ist das Album, welches Lee schon während seiner gesamten Karriere hat verwirklichen wollen. Ein melodisches Rockfest im klassischen Stil von Journey und Toto. Aufgenommen wurden die Songs in London, Los Angeles und Texas 2022 und Mixed & Produced von Tom Cory (Sweet). Das Album ziert eine Fülle Weltklassemusiker, darunter Dan Reed als Duettpartner bei einem Song, die Gitarristen Steve Man (MSG / Lionheart), Tommy Denander (Bobby Kimball), Charles Berthoud am Bass und Edu Cominato (Geoff Tate) als Schlagzeuger.

The Last Man On Earth Tracklist:

1. The Last Man On Earth

2. Neon Heartbeat

3. Lets Go Together

4. You’re Not The Only One

5. Here We Go Again

6. In & Out Of Love

7. Midnight Rain

8. Heaven Sent

9. Silhouettes

10. Revolution Road

11. Wings Of Destiny

12. The Nakatomi Heist

13. The Big Unknown

Musicians

Lee Small – Vocals

Dan Reed – guest Vocals on „Revoluton Road“

Steve Mann – Guitars

Sony Stevan – Guitars, Keys, drums, sax

Tommy Denander – Guitars, Bass, Keys

Fabrizio Sgattoni – Guitars

Marshall Harrison – Guitars

Mika – Guitars

Micke Nilsson – Guitars

Jim Politis – Guitars

Rossano Capriotti – Keys

Charles Berthoud – Bass

Edu Cominato – Drums

Gergo Borlai – Drums

Lee Small Links

https://www.lee-small.com/

https://www.facebook.com