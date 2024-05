Verlosung: einmal 2 Tickets für das Air Raid und Space Parasites Konzert am 24.05.2024 im Bambi Galore in Hamburg

Time For Metal und das Bambi Galore verlosen einmal 2 Tickets für das Venator und Toxikull Konzert am 24.05.2024 im Bambi Galore in Hamburg.

Bands: Air Raid und Space Parasites

Datum: 24.05.2024

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Leotickets: https://kulturpalast-hamburg.leoticket.de/fs/04c1cf4d-4c40-48fb-bcf7-f50ed3d869ac

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 20.05.2024!

Time For Metal und das Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 20th of May 2024 12:00:00 AM