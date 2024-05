Prophecy Fest: kündigen „Acoustique“ von Alcest (Gesang Neige & Zéro) & Nicolas Horvath (Flügel) an

Prophecy Fest freut sich, einen ganz besonderen Auftritt von Neige und Zéro (Gesang) von Alcest und dem gefeierten französischen Pianisten und elektroakustischen Komponisten Nicolas Horvath bei der diesjährigen Ausgabe des Prophecy Festes in der legendären Balver Höhle ankündigen zu können. Nicolas Horvath wird die Stimmen eines der führenden französischen Metal-Innovatoren am Flügel begleiten und eine magische Mischung aus Alcest-Songs und klassischen Überraschungen darbieten. Dies wird ein exklusiver Auftritt in Deutschland sein.

Alcest-Kommentar: „Zéro and I will perform a special collaborative show with the renowned French pianist Nicolas Horvath„, verkündet Mastermind Neige. „Together we will reinterpret songs from the Alcest repertoire. Nicolas comes from a background in classical music and he has played the music of composers such as Philip Glass or Erik Satie all around the globe. Yet he has also a strong interest in more experimental music and the world of metal. A couple of years ago, he contacted me to tell me that he loved Alcest and that he would like to interpret our songs but with our original voices. I admit that I was immediately fascinated by this idea. I had always imagined the music of Alcest as something that could be played in other settings and also to be re-arranged for the piano. We are thrilled to be able to present this project to you at this year’s Prophecy Fest!„

Prophecy Fest fügt hinzu: „We are delighted that our friends from Alcest and the groundbreaking musician Nicolas Horvath have agreed to bring this unique concert experience to the Calve of Balve„, erklärt Gründer Martin Koller. „This is a rare opportunity and the perfect location to witness classic songs of this pioneering band that will present surprising new musical perspectives. We strongly recommend to book your tickets now, if you don’t want to miss this show.“

Stéphane „Neige“ Paut und Pierre „Zéro“ Corson von den renommierten französischen Blackgaze-Pionieren Alcest werden dem Flügel ihres Landsmannes, des Komponisten und Pianisten Nicolas Horvath, ihre Stimmen und Lieder beisteuern. Die Show trägt den französischen Namen Acoustique, da sie ohne elektronische Instrumente auskommt und buchstäblich ohne Saiten auskommt (abgesehen von den Klavierkabeln). Alcest wurden im Jahr 2000 gegründet und haben ihr kultiges Debütalbum sowie vier weitere gefeierte Alben über Prophecy Productions veröffentlicht. Jede der stilistisch vielfältigen Aufnahmen gilt inzwischen als Meilenstein. Am 21. Juni werden die Franzosen ihr siebtes Album Les Chants de l’Aurore veröffentlichen.

Der Initiator von Acoustique ist der international anerkannte Komponist und Pianist Nicolas Horvath. Dieser ungewöhnliche Künstler mit seinem unkonventionellen Lebenslauf passt perfekt zum Prophecy Fest und der Höhle von Balve. Er begann sein Musikstudium an der Académie de Musique Prince Rainier III de Monaco. Zu seinen Mentoren zählen eine Reihe bedeutender internationaler Pianisten, und er ist Träger zahlreicher Auszeichnungen, darunter der erste Preis des Skrjabin– und des internationalen Luigi Nono-Wettbewerbs. Nicolas Horvath ist für seine grenzenlosen musikalischen Erkundungen bekannt und hat ein umfangreiches Repertoire von mehr als 120 Komponisten in Auftrag gegeben und uraufgeführt. Er hat zwanzig Alben produziert, die von der Presse einhellig gelobt werden, und ist auch als elektroakustischer Komponist, Radioproduzent und virtuoser Transkriptor von Popmusik, Videospielvertonungen, Anime und Metal bekannt.

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 ist angelaufen. Etwa 85% aller verfügbaren Tickets haben bereits einen neuen Besitzer gefunden. Der Ticketpreis für 2024 wurde auf 139 € festgesetzt. Für weitere Details siehe unten.

Mehr Infos zum Prophecy Festival 2024 bekommt ihr: hier

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482