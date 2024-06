Prophecy Fest: kündigt drei neue Bands an

Das Prophecy Fest freut sich, drei weitere Bands für die Höhle von Balve 2024 ankündigen zu können: Die Female-Fronted-Black-Metal-Band Dymna Lotva hat im vergangenen Jahr mit zwei denkwürdigen Shows auf der zweiten Bühne das Publikum in Staunen versetzt. Dieses Mal werden die Weißrussen auf der Hauptbühne spielen. Blazing Eternity waren lange Zeit weg, aber dieses Jahr kehren die dänischen Metaller mit der Show in Balve nach Deutschland zurück. Last but not least mussten Valborg ihren letzten Auftritt aufgrund von Terminkollisionen absagen. Diesmal sind die Deutschen fest entschlossen, die Höhle mit ihrem knallharten Sound zum Explodieren zu bringen.

Apropos Absage: Die beiden US-Bands mit gemeinsamer Besetzung Tchornobog und Aureole mussten ihre Shows in diesem Jahr leider absagen. Der Grund sind medizinische Probleme eines wichtigen Mitglieds, die leider erst in einigen Monaten behoben werden können. Es bleibt zu hoffen, dass diese beiden faszinierenden Bands bei einer der nächsten Ausgaben den Atlantik überqueren können.

Prophecy Fest Kommentar: „First of all, our well wishes go out to Markov Soroka’s ill band member„, erklärt Fest- und Labelgründer Martin Koller. „We are of course sad that his acts cannot play, but the well-being of everybody involved with the festival always has highest priority. On the bright side, we are getting close to conclude our booking for the cave with Blazing Eternity, Dymna Lotva, and Valborg. We sincerely hope that you like these additions as much as we do. We will soon announce the bands for Thursday, so please watch this space.“

Die folgenden Acts sind bereits bestätigt, eine Handvoll weiterer wird zu gegebener Zeit hinzukommen (in alphabetischer Reihenfolge): Alcest & Nicolas Horvath, Arthur Brown, Arð, Austere, Blazing Eternity, Dool, Dymna Lotva, Empyrium, Farsot, Fen, Fortíð, Germ, Hexvessel, In The Woods…, Paradise Lost, Perchta, Solstice, Thief, Triptykon, Valborg

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 ist angelaufen. Etwa 87% aller verfügbaren Tickets haben bereits einen neuen Besitzer gefunden. Der Ticketpreis wurde auf 139 € festgesetzt.

Prophecy Fest 2024 Tickets sind über diesen Link erhältlich:

https://fest.prophecy.de/tickets

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482

Dymna Lotva waren die Shootingstars der letztjährigen Ausgabe. Der Blackened-Post-Metal-Act aus Weißrussland wird mit mehr Live-Erfahrung im Gepäck in die Höhle zurückkehren und die Stücke ihres letzten Albums The Land under the Black Wings: Blood (Зямля Пад Чорнымі Крыламі: Кроў). Wird die Sängerin Katsiaryna „Nokt“ Mankevich in der Lage sein, eine noch unverschämtere Show zu liefern?

Valborg aus der Beethovenstadt Bonn sind eine Band mit einer ungewöhnlich klar definierten künstlerischen Vision, die sich sowohl in ihrem konsequenten Artwork als auch in ständigen musikalischen Experimenten zeigt. Das produktive Trio kommt aus dem Death-Doom-Umfeld und liebt es, auf allen acht Studioalben neue alchemistische Klangmischungen zu erforschen. Die wuchtigen Tracks des aktuellen Albums Der Alte werden die Wände zum Wackeln bringen.

Blazing Eternity haben gerade ihr drittes Album veröffentlicht und werden neue Songs in die Höhle bringen. Aber keine Sorge, die dänische Gothic-Doom-Band hat bereits versprochen, auch für ihre Klassiker Platz zu machen. Tatsächlich haben sie uns um mehr Zeit gebeten, als in ein reguläres Set passen würde. Nun, wir können solchen alten Freunden kaum etwas abschlagen, also schauen wir mal, was wir bei der Zusammenstellung der Running Order für sie tun können. Weitere Infos folgen!

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482

Mehr Infos zum Prophecy Festival 2024 bekommt ihr: hier