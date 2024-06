Neaera: enthüllen Video zum Titeltrack „All Is Dust“

Die deutschen Metalcore-Veteranen Neaera haben ein Video zur aktuellen Single All Is Dust veröffentlicht, dem Titeltrack ihres kommenden neuen Albums, das am 28. Juni über Metal Blade Records erscheinen soll.

Gitarrist Stefan Keller kommentiert: „All Is Dust ist ein brutaler Bastard von einem Song, der sein abscheuliches Gesicht zeigt. Im Zentrum des Titeltracks steht das unentwirrbare menschliche Dilemma der (Un-)Relevanz des Menschen in Bezug auf den ungreifbaren Raum und die Zeit des Universums.“

Seht euch Neaeras Video All Is Dust hier an:

Das bereits veröffentlichte Video der Band zu Pacifier findet ihr hier.

Am 28. Februar 2020 veröffentlichten Neaera ihr siebtes Album – ihr gleichnamiges Comeback-Album nach einer siebenjährigen Pause – das alle überraschte. Obwohl es gut aufgenommen wurde, verhinderte die Pandemie die lang erwartete und bereits geplante Rückkehr der Band auf die Live-Bühnen. Am 29. Februar 2020 spielten Neaera eine ausverkaufte Release-Show, aber es blieb die einzige Show für das Album seit Jahren, da Wacken, die Impericon Festivals und andere Shows verschoben werden mussten.

Im Jahr 2021 beschloss das Neaera -Kollektiv, dass es Zeit für neues Material war. Mit dem Wunsch, zur alten Schule des Songwritings zurückzukehren, als die Songs noch gemeinsam in einem muffigen Proberaum komponiert wurden, begann die Band mit dem Schreibprozess. Im folgenden Jahr rekrutierte die Band Janosch Rathmer (Schlagzeuger der langjährigen Freunde und deutschen Post-Rock-Institution Long Distance Calling), um ihr neues Album All Is Dust aufzunehmen. Das Mixing und Mastering des Albums wurde von Kristian Kohle in den Kohlekeller Studios durchgeführt, der den Songs einen kraftvollen und doch organischen Sound verpasste, der perfekt zur Vision der Band von ihrem neuen Material und ihrem Ansatz passt.

Textlich haben Neaera auf All Is Dust ihre Herangehensweise ein wenig geändert und das Individuum, sein Überleben und seine Vernunft in diesen schwierigen Zeiten in den Mittelpunkt gestellt, neben Texten, die sich mit globalen und sozialen Unruhen auseinandersetzen – eine Verschiebung, die wohl pandemiebedingt war.

Fuze Deutschland schreibt in einer frühen Rezension der Platte: „Ungewohnte Songstrukturen, überraschende Wendungen und viel Tiefgang machen die Songs zu einem würdigen Nachfolger von Neaera. All Is Dust ist atmosphärisch, heavy, energiegeladen und Old School im besten Sinne! Neaera gelingt es auch auf dem achten Album, eine perfekte Mischung aus neuen Ideen und alten Stärken zu finden.“

All Is Dust wurde von Giannis Nakos von Remedy Art Design (Oceans Of Slumber, Evergrey, Vomitory) gezeichnet und wird auf CD und digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– Dark Vanilla Marbled (Ltd. 700)

– Orange Black Dust (Ltd. 200)

– Gold Black Dust (EMP exclusive – Ltd. 300)

– Holz-Boxset (Gatefold Dark Goldenrod Marbled LP, Digi-CD, 7″, Poster, Lanyard, Patch, handsignierte Karte – Kingsroad exklusiv – Ltd. 300)

Zusätzlich wird ein limitiertes Album/Ticket-Bundle für eine exklusive Neaera Record-Release-Show in Münster, Deutschland am 14. September im Kingsroad und Impericon erhältlich sein. Direkter Support für diese Show kommt von Breakdown Of Sanity.

Die Trackliste zu All Is Dust findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Vorbestellungen findet ihr unter metalblade.com/neaera

Neaera Live:

28.6.2024 Vainstream Rockfest – Münster, DE

16.8.2024 Summer Breeze Festival – Dinkelsbühl, DE

17.8.2024 Reload Festival – Sulingen, DE

14.9.2024 Skaters Palace – Münster, DE * Record Release Show

Neaera sind:

Benny Hilleke – Gesang

Stefan Keller – Gitarren

Tobias Buck – Gitarren

Benjamin Donath – Bass

Sebastian Heldt – Schlagzeug

Neaera online:

https://www.facebook.com/neaeraofficial

https://www.instagram.com/neaeraofficial