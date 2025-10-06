Disturbed am 03.10.2025 in der Schleyer-Halle in Stuttgart

Event: The Sickness 25th Anniversary Tour 2025

Künstler: Megadeth, Disturbed

Ort: Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Datum: 03.10.2025

Genre: Metalcore

Besucher: ca. 11.000

Zwei Sets, alle Hits, eine Show – das gibt es nur bei Disturbed. Eine fulminante Show, verfeinert mit Licht- und Feuerelementen, die die käfigartige Bühne beleuchten, einige Showeinlagen wie das Spiel mit dem elektrischen Stuhl und dem Aufblasmonster bei Monster und eine sichtlich gut gelaunte Band versprühen ein wahres Musikfeuerwerk am Tag der Deutschen Einheit in Stuttgart in der Schleyer-Halle.

Wahrlich eine schwierige Entscheidung für die Metalfans heute – spielen doch zeitgleich ein Häuschen weiter in der Porsche Arena Architects und Co. Auch dort soll es heiß hergehen und musikalisch sind die Engländer immer ein Highlight.

Trotzdem ist die Halle mit 11.000 Fans fast ausverkauft. Und die Stimmung von Anfang an bestens.

David Draiman hat die Menge bestens im Griff und überzeugt mit seinem voluminösen Bariton, gemischt mit perkussiven Gesangselementen. Verstärkung bekommt er von Dan Donegan (Gitarre) und John Moyer (Bass), die seit der Gründung von Disturbed dabei sind.

Um 20:40 Uhr startet Set 1 und die Amerikaner legen gleich voll los mit Songs wie Voices, The Game, Violence Fetish, Fear, Numb, dem Cover-Song Shout oder Droppin Plates. Nach einer Stunde gibt es zwanzig Minuten Pause – auch ungewohnt bei einem Konzert. David erinnert sich an das Debüt von The Sickness und fühlt sich in Stuttgart „gleich wieder zu Hause.“ Die Fans machen es ihm auch leicht und feiern jeden Song euphorisch mit.

Gegen 22 Uhr geht es dann weiter mit I Will Not Break, 10 000 Fists, Bad Man oder Indestructible. David sprich in der Menge mit einem zehnjährigen Jungen, der sich als Megadeth-Fan outet, und hält danach eine flammende Rede über die Gefahren in der Welt, die man hier, bei einem Disturbed-Konzert, nicht findet, „weil hier Brüder und Schwestern sind, Liebe und Verständnis herrscht – das richtige Erziehungsfeld für Kinder“. Das Highlight der Show ist ganz klar The Sound Of Silence, das mit Klavier, Geige, Trommeln und Feuerkegeln zelebriert wird. Davids Stimme vermischt sich mit dem Chor der 11.000 Fans und ihren Lichtern – wirklich ein Traum.

Mit The Light und Inside The Fire endet ein furioser Abend, den die Thrash Heroen von Megadeth um 19 Uhr eröffnen.

Ein sichtlich gut gelaunter David Mustaine zeigt, was musikalisch in ihm steckt, und es geht in der einen Stunde ganz schön zur Sache. Die Fans sind happy und lassen sich gerne von David und dem Rest der Band, Gitarrist Teemu Mäntysaari und Basser James LoMenzo gut anheizen. Auch Dirk Verbeuren am Schlagzeug gibt seinen Teil dazu und Megadeth beweisen mal wieder, warum sie zu einer der Besten in Sachen Thrash gehören – und das seit 42 Jahren. Und auch wenn die US-Band nächstes Jahr ihren Abschied feiern will – heute merkt man dann davon gar nichts und Songs wie Wake Up Dead, Hangar 18, We’ll Be Back, She-Wolf, Mechanix, Peace Sells oder Symphony Of Destruction sind einfach immer Stimmungsgaranten und die Thank You-Bekundungen von David sind auch wirklich angebracht. Ein wahrlich perfekter Einstieg für einen perfekten Abend, bei dem alles passt!