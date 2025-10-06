Human Fortress: veröffentlichen neue Single sowie Video zu dem Song „Pain“ aus dem kommenden Album „Stronghold“

Die epische Melodic-Metal-Band Human Fortress veröffentlicht ihre brandneue Single inklusive Video zu dem Track Pain. Es ist ein perfekter Vorgeschmack auf das kommende Album Stronghold, das am 17. Oktober 2025 über Massacre Records erscheinen wird.

Pain ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich und besticht durch schwere Riffs, mitreißende Melodien und rohe Emotionen, begleitet von einem intensiven offiziellen Video:

Über den Track konstatiert die Band: „Pain handelt von seelischen Schmerzen und davon, wie man sich davon befreien möchte.“

Mit seinen schweren Riffs, seiner emotionalen Tiefe und den hohen Vocals zeigt Pain die dunklere und aggressivere Seite von Stronghold, bleibt dabei aber den epischen, melodischen Wurzeln der Band treu.

Nach der zuvor veröffentlichten Single The Abyss Of Our Souls unterstreicht dieser neue Track die Entschlossenheit der Band, Themen wie Kampf, Befreiung und menschliche Widerstandsfähigkeit zu erforschen, verpackt in ihrem charakteristischen melodischen und kraftvollen Sound.

Stronghold ist das achte Studioalbum der Band und markiert einen neuen Abschnitt in der mehr als zwei Jahrzehnte langen Karriere von Human Fortress. Produziert wurde das Album von der Band selbst im Soundhoops Studio, für Mix und Mastering zeichnete sich Alex Krull (Mastersound Studio) verantwortlich. Das Ergebnis ist ein härterer, gitarrenlastiger Sound, der durch Krulls kraftvolle Produktion noch intensiviert wird.

Mit dem Weggang des langjährigen Keyboarders Dirk Liehm ist Stronghold das erste Human Fortress-Album, das weitgehend ohne Keyboards geschrieben wurde, was zu einem gitarrenlastigeren und härteren Sound führt. Während einige Tracks eher mainstreamige Songwriting-Elemente erkunden, bleibt das Album fest im epischen Heavy Metal verwurzelt und verbindet kraftvolle Riffs, mitreißende Melodien und zum Nachdenken anregende Texte.

Das Album wird als 2-CD-Digipak und als limitierte Vinyl-LP erhältlich sein.

Stronghold Tracklist:

Stronghold The End Of The World Pain Mesh Of Lies The Abyss Of Our Souls Under The Gun Silent Scream Death Calls My Name Road To Nowhere The Darkest Hour

CD 2

Obey Another Lord Pathfinder Lost With The Wind We Are Legion (Japan-Bonustrack)

Im Laufe der Jahre standen Human Fortress gemeinsam mit Größen wie Orden Ogan, Axxis, Skyclad, Wizard, Grailknights, Poverty’s No Crime, Gallowglass, Mercury Falling und King Leoric auf der Bühne und traten außerdem bei Festivals wie dem Wacken Open Air, dem Metal Inside Festival und dem Dominion Festival auf.

Mit Stronghold bekräftigen Human Fortress ihren Platz als eine der angesehensten Epic-Metal-Institutionen Deutschlands und liefern ein Album, das sowohl zeitgemäß als auch zeitlos ist.

Human Fortress sind:

Gus Monsanto – Gesang

Todd Wolf – Gitarre

Volker Trost – Gitarre

Axel Herbst – Keyboard

André Hort – Bass

Apostolos Zaios – Schlagzeug