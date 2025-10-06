Kraft 3.0: veröffentlichen neuen Song „Into The Storm“ und Debütalbum „No Land“

Die französische Progressive-Rock/Metal-Band Kraft 3.0 meldet sich mit einem neuen Song zurück: Into The Storm. Der Track ist Teil ihres ersten Studioalbums No Land, das am 03.10.2025 erschienen ist.

Das Album umfasst neun Songs und zeigt die musikalische Bandbreite der Gruppe – von kraftvollen Riffs bis zu atmosphärischen Klangwelten. Bereits vorab hatte die Band mit den Singles New One und Control einen Vorgeschmack auf ihren Sound gegeben.

Kraft 3.0 vereint Musiker mit unterschiedlichen musikalischen Hintergründen. Ihr Stil bewegt sich zwischen Progressive Rock und Modern Metal, inspiriert von Bands wie Tool, Korn, Gojira und Mastodon, aber auch von moderneren Acts wie Landmvrks, The Ocean Collective, Bring Me The Horizon und Sleep Token.

Mit No Land präsentiert Kraft 3.0 ein intensives und facettenreiches Debüt, das Fans komplexer, emotionaler und energiegeladener Musik begeistern dürfte.