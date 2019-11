Human Fortress: neues Album „Reign Of Gold“ am 06.12.

AFM Records freuen sich, das mit Spannung erwartete neue Album Reign Of Gold der Power Metal-Herren Human Fortress ankündigen zu können!

Das neue Album Reign Of Gold kommt am 6. Dezember 2019.

Durch die melodischen Hooks, die Heldenhymnen und kraftvollen Vocals, die mit königlich-mittelalterlichen Melodien gewürzt sind, bleibt der Sound einzigartig und eigenständig. Nach drei Jahren kreativer Arbeit wird die Epic Metal-Band im Spätherbst 2019 ihr sechstes Album Reign Of Gold veröffentlichen, bei dem Tommy Newton die Produktion übernahm.

Reign Of Gold wird als CD und Digital erhältlich sein

Reign Of Gold Tracklist:

01 – Imminence

02 – Thunder

03 – Reign Of Gold

04 – Lucifer´S Waltz

05 – Bullet Of Betrayal

06 – Shining Light

07 – Surrender

08 – The Blacksmith

09 – Martial Valor

10 – Legion Of The Damned

11 – Victory

Human Fortress sind: