Human Fortress: enthüllen Albumdetails

Die Epic Power Metaller Human Fortress haben die Veröffentlichung ihres Albums Epic Tales & Untold Stories um einen Monat verschoben – der neue Veröffentlichungstermin ist der 22.01.2021!

Mit dem kommenden Album will sich die Band bei ihren Fans für 20+ Jahre Treue bedanken. Das Frontcover des Albums wurde von Kristijan Kuliš gestaltet.

Die Tracklist des 2-CD Digipaks und der limitierten Vinyl LP ist unten verfügbar. Alle Songs wurden von Alexander Krull im Mastersound Entertainment Studio gemastert.

Epic Tales & Untold Stories kann man hier bereits vorbestellen » http://lnk.to/epictalesuntoldstories

Human Fortress – Epic Tales & Untold Stories

CD 1

1. The Grimoire

2. Disappear In Dark Shadows

3. Vain Endeavour

4. Free

5. Fernweh

6. We Are Legion (Gus Version)

7. Cruel Fantasy

8. Pray For Salvation (Orchestral Version)

CD 2

1.Lord Of Earth And Heavens Heir (Edit Version)

2.The Dragons Lair

3.Defenders Of The Crown

4.Border Raid In Lions March

5.Gladiator Of Rome (Part 1)

6.Gladiator Of Rome (Part 2)

7.Wasted Years

8.The Chosen One

9.Dark Knight

10.Thieves Of The Night

11.Rise Or Fall

12.Thrice Blessed

13.Lucifer’s Waltz

14.Surrender

15.Thunder

Ltd. Vinyl LP

Side A

The Grimoire

Disappear In Dark Shadows

Vain Endeavour

Free

Cruel Fantasy

Side B

Fernweh

We Are Legion (Gus Version)

Pray For Salvation (Orchestral Version)

Masquerade (Bonus)

