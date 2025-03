Disturbed – The Sickness (25th Anniversary Edition)

Mal wieder ein Re-Release. Dieses Mal allerdings nicht nur einfach eins, sondern das Re-Release eines ganz besonderen Albums: The Sickness der Nu Metaller Disturbed feiert bereits das 25. Jahr seiner Veröffentlichung.

The Sickness war das erste Album der Band um den charismatischen Sänger David Draiman, mit dem man gleich den Durchbruch schaffte. Die Musik von Disturbed wurde in der Vergangenheit auch schon mal als einzigartiger Stil, der sich auf eine besondere Weise böse und krank anhört, bezeichnet. Dies dann aber wohl in einer Weise, die nicht abschreckend, sondern eher anziehend wirkt, schließlich sind Disturbed Millionenseller geworden und füllen große Hallen.

Große Bekanntheit erhielten Disturbed später durch eigenwillige Coverversionen, am bekanntesten hier wohl die Coverversion von Simon And Garfunkels Sound Of Silence, welches sich auf ihrem sechsten Album Immortalized (2015) befindet. Allerdings befindet sich auch auf ihrem Debüt The Sickness mit Shout 2000 ein Cover, welches im Original von Tears For Fears ist. Bereits hier zeigen Disturbed, dass sie Songs anderer Interpreten ganz ausgezeichnet interpretieren und diesen eine ganz eigene Note geben können.

Aber auch ihre eigenen Songs, wie zum Beispiel Stupify, Down With The Sickness oder auch Voices zeigen, dass die Band ganz besondere Songs bereits mit ihrem ersten Album hat.

Erfolg wird in der Musikindustrie halt auch ausgeschlachtet. In Falle von Disturbed und The Sickness geschah dies bereits zwei Jahre später mit einem Re-Release des Albums (und ein paar Bonussongs) anlässlich der Veröffentlichung des zweiten Albums der Band. Zehn Jahre The Sickness wurden ebenfalls mit einem Re-Release gefeiert. Zwischendurch gab es auch schon mal einen Down With The Sickness Gin, mit dem man sich die Wartezeit auf die 25th Anniversary Edition verkürzen konnte. Ich habe übrigens noch eine unangebrochene Flasche 😉

Nun, zum 25. Jubiläum, haut man noch einmal groß in die Vollen und verausgabt The Sickness in verschiedenen Versionen und Bonus und Gimmicks. Am interessantesten dürfte natürlich die Deluxe Box sein, welche einige Goodies und Devotionalien enthält. Diese Box hat allerdings ihren Preis. Re-Releases haben natürlich immer etwas den Beigeschmack, dass da jemand auch noch mal den letzten Cent herausholen will. Ob man dafür dann das Geld auch ausgeben will, bleibt letztendlich immer dem Fan überlassen.

