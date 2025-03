Wucan: veröffentlichen mit „Irons In The Fire“ den ersten neuen Song samt Video seit drei Jahren

Drei Jahre nach dem Studioalbum Heretic Tongue melden sich Wucan mit ihrer neuen Single Irons In The Fire zurück. In guter alter Wucan-Manier geht es musikalisch mit fetten Beats, lauten Gitarren und epischen Gesängen ordentlich nach vorn, dass keinem Rockfan die Mähne ruhig bleibt. Ein unweigerlicher Headbanger, der nach wie vor für Fans der ersten Stunde Überraschungen bereithält und an Sound-Diversität keine Wünsche offenlässt. „Ich habe Irons In The Fire als kleinen Toast auf all diejenigen geschrieben, die sich von den Widrigkeiten in der Welt nicht unterkriegen lassen und ihr Ding durchziehen“, erzählt Sängerin Francis. Irons In The Fire ist ein klassischer Metal/Hardrock Song, aber der Teufel steckt im Detail. Harmoniewechsel, das Thereminsolo und kleine Breaks machen es dann doch zu einem klassischen Wucan-Song. Der Song behandelt Beständigkeit und Ausdauer in der Leidenschaft oder Berufung, die jeder Mensch individuell für sich sieht. Die Message, die daraus entsteht: Gib nicht auf und bleibe dir selbst treu.

Francis:

„Wie sagt man? „Diamanten werden unter Druck gemacht“? So ähnlich fühlt es sich doch manchmal an, wenn man ein Ziel verfolgt und Hindernisse und Hürden nehmen muss, um seinen Traum zu erfüllen. Jeder Rückschlag formt uns, jede Niederlage birgt eine Chance in sich und es braucht eisernen Willen und eine gute Portion Leidenschaft, diesem Druck standzuhalten. Ich habe Irons In The Fire als kleinen Toast auf all diejenigen geschrieben, die sich von den Widrigkeiten in der Welt nicht unterkriegen lassen und ihr Ding durchziehen.“

Phil:

„Nach langer Zeit melden wir uns zurück und was soll man sagen? Wucan haben noch Eisen im Feuer… In guter alter Wucan-Manier geht es musikalisch mit fetten Beats, lauten Gitarren und epischen Gesängen ordentlich nach vorn, dass keinem Rockfan die Mähne ruhig bleibt. Ein unweigerlicher Headbanger, der nach wie vor für Fans der ersten Stunde Überraschungen bereithält und an Sound-Diversität keine Wünsche offenlässt. Alles in Allem ein Song für alle Musikliebhaber*Innen und wie immer mit einer Prise Überraschung, die Wucan-Songs zu Wucan-Songs macht.“

Hintergrund Info zum Song

Nach drei Jahren melden sich Wucan mit ihrer ersten Single Irons In The Fire zurück. Der Song behandelt Beständigkeit und Ausdauer in der Leidenschaft oder Berufung, die jeder Mensch individuell für sich sieht. Die Message, die daraus entsteht: Gib nicht auf und bleibe dir selbst treu. Irons In The Fire war der erste Song, den wir für unser kommendes Album geschrieben haben. Nach Heretic Tongues schwebten wir eine Zeit lang durch Jams und waren uns noch unsicher, wohin die Reise mit dem neuen Album gehen sollte. Als Tim dann dieses Riff zu einer Probe mitbrachte, ließen wir uns davontragen. Ab einem gewissen Punkt fügte sich ein Part organisch zum nächsten. Es war ein richtig gutes Gefühl, als der Song dann fertig war und schon erahnen ließ, in welche Richtung das Album gehen würde. Wir kommen nie in den Proberaum und sagen „Wir schreiben jetzt eine Metalnummer“ und dann passiert das. Es ist auch für uns eine Entdeckungsreise, wohin uns ein Riff, ein Part, eine Gesangslinie oder ein Beat führen. Irons In The Fire ist schon ein klassischer Metal/Hardrock Song, aber der Teufel steckt im Detail. Harmoniewechsel, das Thereminsolo und kleine Breaks machen es dann doch zu einem klassischen Wucan-Song. Aufgenommen haben wir ihn im Februar 2024 mit unserem Homeboy Max Power in einem Studio in Berlin als einzelnen Song.

Hintergrund Info zum Video

Der Song Irons In The Fire behandelt Berufung und Beständigkeit. Handwerkliche Berufe zeigen hierbei die Leidenschaft, die oft notwendig ist, um einen Beruf oder eine Tätigkeit am Leben zu halten, um auch in schwierigen Zeiten zu bestehen. Als Drehorte haben wir dafür ein altes Glaswerk in Weißwasser und eine alte Brauerei in Medingen bei Dresden gemietet und die kalte und rohe Atmosphäre abgebildet, die diese Berufe mit sich bringen. Im Glaswerk haben wir mit kalten Händen im Schatten der großen alten Maschinen die Performance Szenen gedreht. In Medingen haben wir mehr auf die Kacke gehauen und buchstäblich Fernseher, Geschirr, Tische und sogar eine Toilette kaputtgeschlagen. Die Bilder und Szenen, die dabei entstanden sind, zeigen den Spaß, den wir dabei hatten! Filmerisch produziert wurde das Video wieder einmal von Armin von Massengrab Records, dem wir seit Heretic Tongues vertrauensvoll unsere Projekte in die Hand geben. Mit dabei war dieses Mal sein Kollege Hans und Edgar Kohn als Fotograf. Wir bedanken uns bei: Patrick Pirl von der Hafenstube Telux und dem Ostpol-Team für die Bereitstellung der Drehorte. Außerdem bei: Massengrab Records, Ravierfilms und Edgar Kohn für die Produktion.

Line-Up:

Tim George – Guitar, Keyboards

Francis Tobolsky – Vocals, Guitar, Flute, Theremin

Philip Knöfel – Drums

Alexander Karlisch – Bass