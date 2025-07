Wucan: geben mit neuer Single „Holz Auf Holz“ ein Statement zur politischen und gesellschaftlichen Lage in Deutschland ab

Nach einer dreijährigen Schaffensphase haben die Heavy-Rocker von Wucan mit Axioms ihr neues Album für den 29. August über Long Branch Records angekündigt. Axioms dokumentiert den gewohnt großen künstlerischen Einfallsreichtum der Band und knüpft zugleich aber auch direkt an den auf Heretic Tongues eingeleiteten Umbruch an und führt dessen Ideen konsequent weiter.

Vergangenen Donnerstag erschien mit Holz Auf Holz die dritte Single aus dem neuen Studioalbum. „Holz Auf Holz habe ich an einem kalten Märzabend 2024 geschrieben, während eines meiner kleinen Kerzenrituale zu Hause,“ erzählt Frontfrau Francis Tobolsky. „Plötzlich entzündete sich mein Räucherwerk von selbst, ohne die Flamme zu berühren – und genau in diesem Moment kam mir wie aus dem Nichts die Melodie in den Sinn. Es war sofort klar, dass daraus ein Song entstehen musste. ‚Holz‘, wie wir ihn intern nennen, war dann ziemlich schnell fertig, weil die Jungs sofort verstanden haben, was für ein Stück das werden sollte. Für mich kommen in diesem Song unsere Ostrock- und Krauteinflüsse besonders stark zur Geltung. Und in gewohnter Wucan-Manier stellt auch dieser deutschsprachige Song einen Kommentar zur politischen und gesellschaftlichen Lage in Deutschland dar.“

Seht euch das Video zu Holz Auf Holz hier an:

Streamt die Single und bestellt das neue Album hier.

Wahre Kunst zeichnet sich bekanntlich vor allem durch ihre permanente Erneuerung aus, einer Kombination aus Bewährtem und Innovativem. Wie fast alle einflussreichen Acts der Musikgeschichte, die sich an dieser Goldenen Regel orientiert haben, beweisen auch Wucan mit Axioms die Fähigkeit zur künstlerischen Weiterentwicklung. Die vierköpfige Formation um Bandleaderin Francis Tobolsky mischt auf Axioms die charakteristischen Merkmale ihrer drei bisherigen Studioscheiben Sow The Wind (2015), Reap The Storm (2017) und Heretic Tongues (2022) mit frischen Ideen und zeigt sich damit stilistisch breiter aufgestellt und konzeptionell ausdefinierter. Mit anderen Worten: Neben den erprobten Querverweisen an Hard-, Kraut- und Ost-Rock und Metal-Einflüssen kennzeichnet die aktuellen acht Songs eine zusätzliche Einfärbung von Progressive Rock über vereinzelte Electronic-Elemente bis hin zu spielerischer Jazz-Attitüde. Oder wie es Francis Tobolsky treffend formuliert: „Die Basis unserer Musik ist internationaler Hard Rock der Siebziger mit zeitgemäßen Einflüssen, die diesmal noch etwas pompöser, brachialer und vielschichtiger ausgefallen sind.“

Axioms – Trackliste:

1. Spectres Of Fear

2. Irons In The Fire

3. Wicked, Sick and Twisted

4. KTNSAX

5. Holz auf Holz

6. Pipe Dreams

7. Axioms

8. Fountain Of Youth

Die Collector’s Edition von Axioms enthält zudem eine 7″ Single mit den exklusiven Bonustracks Four Mirrors und Fette Deutsche (Live At Rock Hard Festival).

„Der Titel Axioms steht für die grundlegenden Überzeugungen, auf denen wir als Band aufbauen – und die wir nicht mehr in Frage stellen,“ erzählt Bandleaderin Francis Tobolsky. „Nach zehn Jahren gemeinsamer Arbeit, davon sieben in dieser Besetzung, gab es Momente, in denen alles hätte kippen können. Dieses Album entstand in einer Zeit, in der sich das Leben jedes Einzelnen von uns stark verändert hat – und es trägt die Spuren dieser persönlichen Erfahrungen. Dass wir heute noch gemeinsam Musik machen, ist kein Zufall und keine Frage von Bequemlichkeit – es ist unser Axiom.“

Verfügbare Formate:

• Fan Edition Bundle / exklusiv (mit Splatter-Vinyl, Bonus 7″ Single und LP Beileger, Musik-Kassette in Glitzer-Grün, CD Digipak, Jutebeutel und signierter Fotokarte)

• Collector’s LP Edition / limitiert auf 400 Stück (mit Splatter-Vinyl, Bonus 7″ Single und LP Beileger)

• Collector’s LP Edition / limitiert auf 200 Stück (mit grün transparentem Vinyl, Bonus 7″ Single und LP Beileger)

• Collector’s LP Edition (mit viola farbigem Vinyl, Bonus 7″ Single und LP Beileger)

• Standard LP Edition (mit schwarzem Vinyl und LP Beileger)

• MC Edition / limitiert auf 200 Stück (Musik-Kassette in Glitzer-Grün im Case)

• CD Edition (im Digipak)

• Digital Edition (Stream & Download)

Mehr Informationen zu Wucan, inklusive der Live-Termine 2025, findet ihr hier:

Wucan sind:

Francis Tobolsky – Gesang, Gitarre, Flöte, Theremin

Tim George – Gitarre, Keyboards

Philip Knöfel – Schlagzeug

Alexander Karlisch – Bass

Wucan online:

https://www.facebook.com/wucanmusic/

https://www.instagram.com/wucantheband/