Wucan: beweisen mit neuer Single „KTNSAX“ die Fähigkeit zur künstlerischen Weiterentwicklung

Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Studioalbums Heretic Tongue setzten Wucan im März 2025 mit ihrer Single Irons In The Fire ein starkes Statement. Nun legt die Band mit dem Song KTNSAX nach und präsentiert sich stilistisch offen. Während Irons In The Fire noch als klassischer Metal und Hard Rock daherkam, schlägt KTNSAX deutlich andere Wege ein. Der Song erweist sich als unerwartet tanzbar und sein geradliniger Beat animiert unweigerlich zum Mitwippen, bevor die kraftvolle, verzerrte Gitarre schließlich ihren energiegeladenen Weg bahnt.

Sänger Francis über KTNSAX:

„Farm some time, watch it grow‘ – dieser Satz kam mir an einem Montagmorgen im September 2024 in den Sinn, nachdem ich zwei Wochen lang bettlägerig war und täglich zwölf Stunden vor meinem Handy verbracht hatte. Zwölf Stunden, in denen ich glaubte, auf dem Laufenden zu sein: die neuesten Nachrichten, trendige Memes, die täglichen Fotos vom Mittagessen meiner Freunde – und doch völlig abgekoppelt von der Welt um mich herum. Das politische Klima, Manipulation in den sozialen Medien, Filterblasen, KI – das waren Dinge, die ich verarbeiten musste. Auf den ersten Blick scheint alles so bequem: Die Bibliothek der Welt in unseren Händen, die Möglichkeit, an jedem Gespräch teilzunehmen, Teil des Diskurses zu sein. Und doch verstecken wir uns hinter sorgfältig kuratierten Bildern, Profilen auf Plattformen, geben vor, jemand zu sein, der wir nicht sind … und fallen vielleicht sogar auf die Fassaden und profitgierigen Illusionen anderer herein.

Am Ende bleibt die paradoxe Wahrheit: Selig sind die Unwissenden.“

Tour 2025:

21.06. DE, Netphen – Freak Valley Festival

30.07. DE, München – Free & Easy Festival

04.09. PL, Lodz – Summer Dying Loud

06.09. AT, Puch bei Weiz – Stonebreak Festival

20.09. DE, Hamburg – Nacht der Kirchen

03.10. DE, Saalfeld/Saale – Klubhaus der Jugend

04.10. DE, Duisburg – Bora

05.10. DE, Mannheim – 7er-Club

06.10. DE, Hannover – Béi Chéz Heinz

07.10. DK, Copenhagen – Stengade

09.10. DE, Herford – Kulturwerk Herford

10.10. DE, Berlin – Lido

11.10. DE, Oldenburg – MTS Records

12.10. DE, Kassel – Goldgrube

14.10. DE, Karlsruhe – Alte Hackerei

16.10. DE, Passau – Zauberberg Passau

17.10. DE, Weiden – Salute Musikclub

18.10. DE, Cottbus – Gladhouse