Disturbed: feiern 25 Jahre „The Sickness“

25 Jahre ist es her, dass Disturbed The Sickness veröffentlichten – ein Debütalbum, das seinerzeit den Startschuss für eine bahnbrechende Karriere gab, allein in den USA fünffach mit Platin ausgezeichnet wurde und heute mit Songs wie Down With The Sickness, Stupify, Voices oder The Game längst zu den einflussreichsten Metal-Alben aller Zeiten zählt. Zur Feier des Jubiläums hat die Band aus Chicago eine Anniversary Edition angekündigt, die am 7. März 2025, auf den Tag genau 25 Jahre nach dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum von The Sickness, erscheinen wird.

Auf folgende Formate und Inhalte kann man sich freuen:

Limitierte 1-LP-Edition auf silbernem Vinyl sowie ein 3-CD-Box-Set, das neben dem Originalalbum auch B-Seiten, unveröffentlichte Demos und ein komplettes Live-Konzert aus dem legendären Palladium in L.A. (April 2001) enthält. Auch Highlights von Shows in Chicago (März 2000) und London (Februar 2001) sind dabei. Das Box-Set kommt zudem mit Poster, Stoffaufnäher, Backstage-Pass, Gitarrenplektren und einem Buch voller seltener Fotos, Erinnerungsstücke und eines Essays mit brandneuen Interviews der Band und Produzent Johnny K. Zusätzlich gibt es eine limitierte D2C-Edition. Mit handsignierter Lithographie.

. Vinyl-Varianten in limitierter Auflage, darunter orangefarbenes Vinyl (exklusiv für Deutschland/Österreich/Schweiz), grünes Vinyl und milchig klares Vinyl (Spotify Fans First).

mit allen 40 Tracks der limitierten Box-Edition.

Die Jubiläumsausgabe von The Sickness ist ab sofort in allen Formaten vorbestellbar. Das Deluxe-Box-Set ist ab dem 7. März über die Band-Website und digital erhältlich, ab dem 21. März dann auch physisch im Handel. Vorab hat die Band den brandneuen Mix ihres Songs Glass Shatters veröffentlicht. Erstmals überhaupt auf DSPs verfügbar, enthält die Version ein Intro von Steve „Stone Cold” Austin.

Mit über 17 Millionen verkauften Einheiten, 14 Milliarden Streams und unzähligen Auszeichnungen zählt Disturbed heute zu den erfolgreichsten Metal-Bands aller Zeiten. Doch alles begann mit The Sickness, dem Album, das Hits wie Down With The Sickness (8x US-Platin), Stupify (2x US-Platin), Voices (US-Gold) und The Game (US-Gold) hervorbrachte. Das Album schaffte es nicht nur in die Billboard Top 200, wo es sich 106 Wochen hielt, sondern wurde weltweit 2,5 Milliarden Mal gestreamt. Kein Wunder, dass es auf zahlreichen „Best-Of“-Listen gelandet ist – von Loudwires Top 25 Debut Hard Rock Albums bis zu Revolvers 20 Essential Nu Metal Albums. Billboard brachte es bei der Veröffentlichung auf den Punkt: „Down With The Sickness ist der ultimative Disturbed-Song – er bündelt die Essenz der Band in dreieinhalb Minuten Alt-Metal-Chaos. Bedrohlich, rhythmisch, rebellisch – mit seinem inzwischen legendären Tribal-Beat und den hämmernden Gitarren ist er der Song, der alles ins Rollen brachte.“

Zur Feier des Meilensteins gehen Disturbed in Nordamerika auf große The Sickness 25th Anniversary Tour, die am 25. Februar in Nampa, Idaho startet.

Disturbed: The Snickness (25th Anniversary Edition)

LABEL/VERTRIEB: Warner Records

Veröffentlichungsdatum: 07.03.2025

Deluxe Box-Set

Originalalbum – LP & CD

1 Voices

2 The Game

3 Stupify

4 Down With The Sickness

5 Violence Fetish

6 Fear

1 Numb

2 Want

3 Conflict

4 Shout 2000

5 Droppin Plates

6 Meaning Of Life

CD 2 (Demos and Rarities)

1 The Game Demo (unreleased)

2 Stupify Demo (unreleased)

3 Down With The Sickness Demo (unreleased)

4 Want Demo (unreleased)

5 Shout Demo (unreleased)

6 Droppin‘ Plates Demo (unreleased)

7 Meaning of Life Demo (unreleased)

8 God Of The Mind Released on 10th anniversary CD/2LP version (The Lost Children)

9 A Welcome Burden Released on 10th anniversary CD/2LP version (The Lost Children)

10 Stupify The Forbidden „Fu“ mix

11 Glass Shatters (New Mix) AKA „Stone Cold Theme“. New Mix with Steve Austin intro (Unreleased Version)

CD 3 (Live- Recorded live at The Palladium, Los Angeles- 18.04.2001)

1 Want (Live)

2 Fear (Live)

3 Droppin‘ Plates (Live)

4 Fetish (Live)

5 Stupify (Live)

6 Numb (Live)

7 God Of The Mind (Live)

8 Shout 2000 (Live)

9 Voices (Live)

10 Meaning Of Life (Live)

11 Conflict (live)

12 The Game (Live)

13 Walk (Live)

14 Down With The Sickness (Live)

15 Voices (Live) Recorded live at the Metro, Chicago (March 10 2000)

16 Stupify (Live) Recorded live at the London Astoria (February 25 2001)