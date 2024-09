Body Count: veröffentlicht „Comfortably Numb“ mit David Gilmour von Pink Floyd

Gestern haben Body Count ihre Interpretation von Comfortably Numb mit David Gilmour veröffentlicht. Die Neuinterpretation des klassischen Pink Floyd-Songs befasst sich intensiv mit den Themen Entfremdung und Selbstreflexion. Gilmours ikonische Gitarrenarbeit verleiht dem Track eine authentische Tiefe, die perfekt zur aggressiven Energie von Body Count und Ice T’s neuen, introspektiven Texten passt. Die Fusion aus klassischem Rock und roher Metal-Energie macht diese Version einzigartig.

Ice T beschreibt den Track als einen Song der Selbstreflexion: „Für mich ist Comfortably Numb ein introspektiver Song – ich erkenne an, dass ich älter werde. Es ist eine Botschaft an die jüngere Generation: Du hast zwei Möglichkeiten, du kannst das Feuer am Leben halten oder aufgeben. Wir leben in einer Zeit, in der man der Realität entfliehen kann, aber irgendwann klopft sie an deine Tür. Ich bin auch ein bisschen betäubt – wir alle sind es.“

Auch David Gilmour zeigt sich von der neuen Version beeindruckt: „Die Version von Body Count ist radikal, aber die Worte haben mich getroffen. Es ist erstaunlich, dass ein Song, den ich vor fast 50 Jahren geschrieben habe, wieder so relevant ist. Die neuen Texte sprechen über die Welt, in der wir heute leben – und die ist wirklich beängstigend.“

Das kommende Album Merciless, das am 22. November erscheint, wird die kraftvolle, sozialkritische Linie von Body Count weiterführen. Die Band hat zuletzt 2020 ihr Album Carnivore veröffentlicht, das ihnen einen Grammy für die beste Metal-Performance einbrachte. Nach einer erfolgreichen Merciless Tour durch Europa und das Vereinigte Königreich treten sie im Herbst beim Louder Than Life Festival in Kentucky und beim Aftershock Festival in Kalifornien als Headliner auf.

Das aktuelle Line-up von Body Count besteht aus den Gründungsmitgliedern Ice T, Ernie C., Sean E. Sean, sowie Vincent Price (Bass), Will „Ill Will“ Dorsey (Schlagzeug), Juan „Juan of the Dead“ Garcia (Gitarre) und Little Ice (Backgroundgesang).