All Involved: veröffentlichen neue Single „Fork In The Road“ über die Wahl des eigenen Lebensweges

Die in London ansässige Metalcore-Modern-Metal-Band All Involved hat ihre neue Single Fork In The Road aus der kommenden EP The Enemy Within veröffentlicht, deren Erscheinungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde. Der Track kann ab sofort über verschiedene Streaming-Plattformen angehört werden, darunter Apple Music, Amazon Music und Deezer, oder auf YouTube im Trackvideo.

All Involved kommentierten den Song wie folgt: „Fork In The Road handelt von Entscheidungen und der Wahl eines Lebenswegs. Es geht darum, eine Veränderung zum Besseren oder Schlechteren vorzunehmen. Der Song zeigt, wie das Subjekt versucht, perfekt zu sein, obwohl es weiß, dass das unmöglich ist – es wird es trotzdem versuchen. Das Glas kann halb voll oder halb leer sein.“

All Involved ist eine sechsköpfige Band aus London, gegründet 2021. Ihr Sound kombiniert aggressive Gitarrenriffs mit ätherischen Synthesizern, Screams und melodischem Gesang sowie einem massiven Bass und treibendem Schlagzeug. Bereits 2022 veröffentlichten sie ein Demo mit zwei Tracks, das ihren sich entwickelnden Sound repräsentierte. Seitdem hat die Band mehrere Auftritte in Londoner Locations absolviert und plant nun eine größere Tour durch Großbritannien.

Der Song wurde von Vasilis Papageorgakopoulos bei Hilltops Recordings aufgenommen und gemeinsam mit All Involved produziert. Das Mastering übernahm Steve Lado bei SL Studios. Artwork und Logo stammen von Admir Tihic und George Kostaras.

Das aktuelle Line-up von All Involved besteht aus: