Demetra’s Scars: kündigen Details zur Debüt-EP “Demetra’s Scars“ an

Die italienische Alternative-Metal-Band Demetra’s Scars Freut sich, die Vereinbarung mit The Metallist PR für die weltweite Promotion seiner Debüt-EP Demetra’s Scars bekannt zu geben. Das Album erscheint am 24. Juli als digitaler Download über Sheratan Records.

Die Band wurde im Juni 2015 gegründet. Nach mehreren Konzerten in kleinen Clubs veröffentlichten sie 2017 ihre erste Single Your Only Escape und ein Jahr später unterstützten sie relevante Gruppe wie Jinjer und Infected Rain auf ihrer Italien-Tour. Die Mitglieder der Band sind Pahann (Gesang), Samuele Casari (Gitarre), Thomas Bertellini (Bass) und Yassir Belfartas (Schlagzeug).

Seht euch Demetra’s Scars im Interview über das EP-Making of und die Botschaften an, die sie mit ihrem ersten Album übermitteln möchten!

Wenn ihr einen Vorgeschmack auf den Sound der Band bekommen wollt, schaut euch das Lyric-Video zum Track Your Only Escape auf dem YouTube-Kanal der Band an:

Demetra’s Scars wurde von Sheratan Records aufgenommen, gemischt und gemastert. Wunderbare Artwork von Carol Aldrighi (Nymane Design), die bereits mit Künstlern wie Sevendust, Volbeat, Lana Del Rey und vielen anderen zusammengearbeitet hat.

Mehr zur EP: