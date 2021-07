Demetra’s Scars: entfesselt das Video zu „Myself Screaming“ gegen das innere Unwohlsein

Die Alternative-Metal-Band Demetra’s Scars ist stolz darauf, die gleichnamige Debüt-EP zu präsentieren, die am 24. Juli über Sheratan Records veröffentlicht wurde. Vier Songs im Stil von Jinjer, Infected Rain, Deftones und Lacuna Coil!

Die italienische Band feierte das tolle Event mit einem neuen Video zu Myself Screaming – abrufbar auf dem YouTube-Kanal der Band!

„Der Song spricht darüber, wie jeder von uns nach innen schauen und aufeinander hören sollte, der einzige Weg, unseren inneren Dämonen zu begegnen und sie zu besiegen.“

Die Band erklärte über das Lied:

„Myself Screaming ist das Bewusstsein, dass wir unser Herz in der Stille unseres Geistes schreien hören, wenn das, was uns umgibt, uns überwältigt. Schreie der Wut, der Angst, um Hilfe, überwältigt von unseren Gefühlen. Es ist ein Bewusstsein, schmerzhaft, da wir alle Schuld auf uns selbst schieben, als wären wir die einzigen Urheber unseres Unwohlseins. Wir können keine Fluchtwege sehen und wir können nicht verstehen, was wir tun sollen, um aus diesem Tunnel der Reue herauszukommen. Es ist, als ob wir die Kontrolle über uns verloren hätten, als ob unsere Gefühle zu stark wären, um gezähmt zu werden. Dieses wütende Gefühl geht der Wahrnehmung unseres Geisteszustands voraus, was sehr wichtig ist, denn nur wenn wir wissen, was mit uns passiert, können wir verstehen, wie wir handeln müssen, um besser zu werden – ein schmerzhafter, aber notwendiger Prozess.“

Demetra’s Scars EP ist jetzt verfügbar auf:

Amazon: https://amzn.to/3eTmjVn

Apple Music: https://apple.co/3y6pqAM

Spotify: https://spoti.fi/3x1VFji

Line-Up:

Pahann – Gesang

Samuele Casari – Gitarre

Thomas Bertellini – Bass

Yassir Belfartas – Schlagzeug

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/Demetras-Scars-553475878138965

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFNLcU0dOVPxkxSjXF2vJFw

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1kikwhoEWZMm9snlk7iIGr

Instagram: https://www.instagram.com/demetrasscars_band/

