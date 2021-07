Dirkschneider & The Old Gang: EP „Arising” erscheint im August

Es kommt nicht allzu häufig vor, dass allein die Namen der Beteiligten genügen, um die große Bedeutung eines neuen Projekts zu dokumentieren. DATOG, Kurzform für Dirkschneider & The Old Gang, bestehend aus Accept-/U.D.O.-/Dirkschneider-Frontmann Udo Dirkschneider und seinen langjährigen Weggefährten Peter Baltes (Bass: Ex-Accept), Stefan Kaufmann (Gitarre: Ex- Accept, U.D.O.) und Mathias Dieth (Gitarre: Sinner, U.D.O.) sowie Udos Sohn Sven Dirkschneider (Schlagzeug: U.D.O., Dirkschneider) und Sängerin Manuela Bibert.

Das neue Projekt steht zwar musikalisch in der Tradition seiner legendären Vorgänger, arbeitet derzeit aber an brandneuen Songs. Den Videoclip der ersten Nummer Where The Angels Fly findet man seit September 2020 auf YouTube (über 2 Mio. Klicks!), zwei weitere Singles folgten bereits.

Am 27. August 2021 wird dann eine Single mit allen drei Songs als CD, 12“-Vinyl und Download in die Geschäfte kommen.

„Es hat einen Riesenspaß gemacht, mit meinen alten Weggefährten neue Musik zu erschaffen“, so Stefan Kaufmann dazu. „Dass dazu noch die Einflüsse von zwei jungen Musikern kommen, war für mich eine ganz neue und tolle Erfahrung. Und dass wir Mathias für das Projekt gewinnen konnten, ist für mich das finale Sahnehäubchen.“

