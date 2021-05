Cyclops Cataract: verkünden Details zum Debütalbum “The Bestiary“

Die schottische Black/Death Metal-Band Cyclops Cataract freut sich bekannt zu geben, dass ihr Debütalbum The Bestiary am 5. Juni über Planet K Records veröffentlicht wird. Das Album kann als Jewel Case und digitaler Download auf der Bandcamp-Seite des Labels vorbestellt werden (https://planetkrecords.bandcamp.com/album/cyclops-cataract-the-bestiary).

Im Jahr 2020 in Schottland gegründet, hat sich eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammengeschlossen, um Cyclops Cataract zu kreieren. Sie haben unterschiedliche Hintergründe in ihrer lokalen Metal-Szene im Nordosten Schottlands und bringen Death Metal, Black Metal, Grindcore und Elemente von Progressive / Ambient zusammen.

The Bestiary wurde von Januar bis April 2021 in Aberdeen, Schottland, aufgenommen und selbst produziert. Traditionell wäre ein „Bestiarium“ eine Sammlung verschiedener Kreaturen, im Wesentlichen eine Enzyklopädie verschiedener Bestien. Jedes Lied zeigt eine andere Kreatur, basierend auf schottischer Folklore und Legende. Von den orkadischen Legenden der Selkies in Second Skin bis zur bösartigen Rotkappe der südlichen Grenzen in Crimson Wrath.

Trackliste:

Beginnings (2:21) Baobhan Sith (3:51) Hatred Forever (6:28) The Devil of the Sea (7:31) Crimson Wrath (5:35) The Unforgiven Dead (4:47) Second Skin (10:51) Venemous Serpent (3:20) The Beast’s Fill (3:21) The Final Night (6:11) Endings (4:15)

Line-Up:

Craig Sinkins – Gesang

Scott Hogg – Gitarre, Klaviatur

James Dron – Gitarre

Mark Robertson – Bass

Chris Wilkie – Schlagzeug

Cyclops Cataract Online:

Facebook: https://www.facebook.com/Cyclopscataract

Instagram: https://www.instagram.com/cyclopscataract/

YouTube: https://bit.ly/3fxvquu

Planet K Records: https://planetkrecords.bandcamp.com/

The Metallist PR: www.themetallistpr.com