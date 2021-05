Leise War Gestern – Podcast: SYLB – DIY – Musikmarketing mit Kai Kleinewig

Folge 29

Moin und juten Tach zur neunundzanzigsten Folge Leise War Gestern – der Time For Metal Podcast.

Die Gäste

Mit Kai Kleinewig haben wir diesmal einen Experten zu Gast, der seine Expertise über DIY-Marketing in seinem Podcast (SYLB – Support Your Local Bands Podcast – Link: hier) an interessierte Bands verteilt. In der Folge sprechen wir über den Menschen hinter dem Mikrofon, seinen Podcast, persönliche Ziele und darüber, was ein Karton mit dem Podcast zu tun hat. Abschließend spielen wir (fast schon obligatorisch) eine Runde Themenroulette (Regeln: hier). Hier wird thematisch „Streaming“ auseinandergenommen. Sowohl das Konzertstreaming als auch die Möglichkeit, Video, Audio zu streamen, bekommt in der Folge sein Fett weg. Reinhören lohnt sich!

Moderatoren

Kai R. (Chefredakteur, technische Leitung Magazin und Podcast-Moderator)

Sebastian S. (Redakteur und Podcast-Moderator)

Wann erscheint die nächste Folge?

Dienstag, den 08.06.2021

