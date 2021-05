April Art: neue Single „Painkiller“ als Gratis-Download

Die mittelhessischen April Art um die charismatische Fronterin Lisa-Marie Watz starteten mit einem gehörigen Arschtritt in die neue Woche. Am 2. Juli 2021 veröffentlicht das rotzige Alternative Rock Projekt seine neue EP Fighter und präsentiert nun daraus die nächste Single Painkiller. Die 2014 gegründete Band hatte von Anfang an den Plan, mit einer international konkurrenzfähigen Truppe durch die Decke zu gehen. Nun neigen solche Pläne ja oftmals dazu, in die Hose zu gehen, denn Hunderte anderer Underground-Bands haben genau den gleichen Plan. Nicht so im Fall von April Art, nicht zuletzt dank ihrer Sängerin, die mit ihrer auffallenden optischen Erscheinung zum Aushängeschild der Combo wurde, scheint der Plan aufzugehen. Doch nicht nur optisch haben April Art einiges zu bieten, denn auch das Konzept ist schlüssig und wird professionell umgesetzt und die melodisch, energetischen Songs treten in den Arsch und setzen sich in den Gehirnwindungen fest. Zudem steht ein alter Hase hinter dem Quartett, denn der ehemalige Noise Records-Inhaber Karl Walterbach ist als Manager tätig und der hat mit seinem früheren Label schon Helloween, Kreator und Rage zum Durchbruch verholfen.

Painkiller hat Hitpotenzial und das Beste, hier könnt ihr euch den Song jetzt als Gratis-Download sichern.