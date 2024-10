All Involved: veröffentlichen die neue Single „Collide (Enemy Within)“ der kommenden EP

Die Londoner Metalcore-Modern Metal-Band All Involved hat die neue Single Collide (Enemy Within) herausgebracht, die aus der EP The Enemy Within stammt und am 15. November digital erscheint.

All Involved äußerten sich zum Song:

“In Collide (Enemy Within) geht es um den Konflikt zwischen inneren Persönlichkeiten, die um die Kontrolle kämpfen. Aber auch um den grundlegenden Respekt, den sie einander entgegenbringen, obwohl sie sich gegenseitig verachten.”

Die Debüt-EP The Enemy Within ist die erste offizielle Veröffentlichung der Band, eine EP mit vier Songs, die in den letzten zwei Jahren aufgenommen und gemischt wurden. Textlich dreht es sich um persönliche Angelegenheiten, das Leben und Entscheidungen, die wir treffen müssen. Sie erkundet einige dunklere Seiten, während sie Konflikte ans Licht bringen und ihnen helfen soll, die Kontrolle über sich selbst zurückzugewinnen.

Anbei seht ihr das Artwork von Admir Tihic, die Trackliste der EP könnt ihr wie folgt lesen:

1. Euphoria

2. Fork In The Road

3. Collide (Enemy Within)

4. Confronting Fire

All Involved sind:

Sam Sanassee – Gesang

George Kostaras – Gitarre

Criss Christos – Gitarre

Vitalis Kara – Keyboards

Vasilis Papageorgakopoulos – Bass

Kirk Brandham – Schlagzeug

All Involved online:

